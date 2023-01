A través d'imaginPlanet, imagin desenvolupa productes, serveis, continguts, acords i iniciatives d'impacte positiu al planeta ia la societat / CaixaBank

imagin , la plataforma de serveis digitals i estil de vida impulsada per CaixaBank, ha aconseguit en només tres anys compensar 452 tones de CO2 , netejar més de 21 tones de plàstic del mar, plantar més de 340.000 arbres i mobilitzar més de 9.500 voluntaris digitals que han col·laborat en causes solidàries a través dels canals digitals. Aquestes xifres són una mostra de l‟impacte positiu que imagin ha generat al planeta ia la societat gràcies a la seva estratègia basada en generar un impacte positiu des de l‟entorn digital i al suport de la seva comunitat.

Des de la posada en marxa de la seva nova estratègia el 2020 , imagin va declarar el seu objectiu de connectar i activar les inquietuds en sostenibilitat de la seva comunitat d'usuaris, oferint eines per reduir l'impacte negatiu de les seves accions i abocant-se a canalitzar suports per a iniciatives socials i empresarials de tercers que beneficiïn el medi ambient i la societat.

Tres anys després, la plataforma ha aconseguit connectar, de manera innovadora i en un entorn digital a través de la seva app , amb les inquietuds sostenibles d'una comunitat d' imaginers que avui puja més de 4 milions de persones . Per això, imagin desenvolupa productes, serveis, continguts, acords i iniciatives que ajuden a millorar el planeta i als qui l'habitem, iniciatives que articula a través d'imaginPlanet.

Aquest compromís ha posicionat imagin com a referent en l'àmbit de la sostenibilitat i l'impacte social . El juliol del 2020, imagin es va convertir en la primera plataforma de serveis financers mobile only a obtenir la certificació B Corp, un reconeixement que situa aquesta fintech entre les millors empreses del món que utilitzen el seu potencial per impactar en positiu.

TRES GRANS REPTES

Per concentrar els esforços i aconseguir el millor resultat possible, imagin s'ha enfocat en tres grans reptes : la protecció dels boscos, la conservació de mars i oceans, i la transformació social, causes en què la plataforma s'ha bolcat a través de multitud daccions i col· laboracions transversals que han permès multiplicar i expandir limpacte generat.

La protecció de les masses boscoses és una de les eines més potents per promoure la biodiversitat, revertir l'erosió del sòl i frenar la desertificació, a més de l'impacte que té sobre la vida de les persones l'existència de les quals depèn dels recursos que els boscos proveeixen. Gràcies a les accions que imagin ha posat en marxa amb la seva comunitat, la plataforma ha plantat més de 340.000 arbres en zones devastades per incendis, com la Vall d'Iruelas (Àvila), i en llocs on la massa forestal ha estat destruïda, com a Mahajanga (Madagascar).

Una altra de les prioritats d'imagin és ajudar a la conservació de mars i oceans. La quantitat de residus que es troben a l'aigua influeix en la capacitat que el mar té d'actuar com a regulador del clima i els fenòmens meteorològics, així com la capacitat de capturar CO2. Per contribuir a tenir mars més nets, imagin ha instal·lat una xarxa de nou contenidors marins flotants a diferents ports espanyols, anomenats 'imagin Seabins', que filtren l'aigua i capturen els residus per evitar que arribin a l'oceà. A més, imagin ha promogut accions comercials vinculades a aquest repte, com ara la recollida de 10 quilograms de plàstic del mar per cada nova nòmina domiciliada. Per mitjà d'aquestes iniciatives, imagin ha aconseguit retirar més de 21 tones de plàstics del mar.



Donar suport a la transformació social és el tercer gran repte que s'ha proposat imagin. L'equitat i la inclusió social no només ajuden a assolir el benestar de les persones, sinó que també impulsen un creixement econòmic més gran, més sostenible en el temps i l'abast de tothom. Per aquest motiu, des d'imagin s'impulsen accions de voluntariat digital en què la comunitat d' imaginers es pot involucrar des dels mòbils i sense sortir de casa. Aquestes activitats consisteixen, per exemple, que els usuaris puguin interactuar i donar suport a persones en risc d'exclusió o col·laborar amb ONG, iniciatives en què ja s'hi han involucrat més de 9.500 voluntaris.

Tot aquest impacte positiu generat per imagin a través de la seva estratègia de sostenibilitat s'ha vist reforçat per col·laboracions i accions d'abast, com, per exemple, la convocatòria de creació de projectes emprenedors a l'àmbit de la sostenibilitat, imaginPlanet Challenge, en què hi han participat més de 2.000 joves; o les col·laboracions amb Too Good To Go, mitjançant les quals s'han salvat més de 24.000 quilos de menjar.

En tots els casos, imagin ha esdevingut un altaveu que difon, involucra i consciència sobre els grans reptes que tenim com a societat perquè el futur sigui sostenible.