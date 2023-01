Botiga de Movistar @ep

Les línies mòbils de Movistar han passat a tenir dades il·limitats a partir de dimecres passat, exceptuant aquelles de prepagament, i s'han eliminat els càrrecs per sobrepassar la franquícia de dades en aquelles línies que en disposen.

D'aquesta manera, tal com ha informat la companyia aquest dijous, quan es consumeixi aquesta franquícia, els clients podran continuar navegant a una velocitat més reduïda.

Concretament, en aquelles línies que disposin de franquícia de dades, en superar-se, aquesta es veurà reduïda fins als dos megabytes, una velocitat que la companyia ha qualificat com a "prou" per obtenir una experiència d'ús "raonable" en navegar per internet i utilitzar serveis de missatgeria o de vídeo en streaming, entre d'altres.

Amb aquest moviment, juntament amb la veu il·limitada, totes les línies de Movistar permeten navegar a velocitat "ultraràpida" 5G sense límit de dades i possibiliten als clients estar sempre connectats "sense preocupar-se pels possibles excessos de consum".

MILLORA SENSE COST



Movistar ha indicat que aquesta millora no té cap cost i s'aplica automàticament des de l'11 de gener a tots els clients, tant actuals com nous. El canvi és per als clients de miMovistar, Fusió i Contracte Mòbil.

Amb aquesta novetat, Movistar "consolida" l'oferta de miMovistar perquè el client pugui triar aquells productes i serveis que necessiti, amb la confiança de tenir "la millor connectivitat" i una navegació il·limitada en mobilitat, "avalada" per una "àmplia" cobertura 5G.

"Els clients de Movistar comptaran amb la millor garantia de connectivitat perquè sabem que estar connectat a una xarxa de qualitat i tenir sempre dades disponibles és essencial per a la vida dels nostres clients", ha assegurat la directora de Màrqueting B2C de Telefónica España, Laura Otero .