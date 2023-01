El preu dels aliments ha pujat de manera considerable / @EP

L' Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar dues dècimes al desembre en relació amb el mes anterior i va retallar 1,1 punts la taxa interanual, fins al 5,7%, la xifra més baixa des del novembre del 2021, segons les dades definitives publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que rebaixen en una dècima els avançats per l'organisme a finals del mes passat, quan va apuntar un IPC interanual del 5,8% i un ascens mensual dels preus del 0,3 %.

No ha estat així en el cas de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), on l'INE ha elevat una dècima la seva estimació inicial del 6,9%. Així, l'IPC subjacent finalment va tancar el desembre al 7%, taxa set dècimes superior a la del novembre i la més elevada des del novembre del 1992.

Amb aquesta dada, la inflació subjacent supera l'índex general per primera vegada des del febrer del 2021 i hi obre una bretxa d'1,3 punts.

La inflació interanual del desembre (5,7%) és més de cinc punts inferior al pic assolit el mes de juliol passat, quan la inflació va escalar fins al 10,8%, el nivell més alt des del setembre del 1984.

Amb la moderació registrada l'últim mes del 2022, la inflació suma cinc mesos consecutius de descensos en la taxa interanual després que a l'agost baixés tres dècimes, fins al 10,5%; al setembre disminuís 1,6 punts, fins al 8,9%; a l'octubre es reduís 1,6 punts, fins al 7,3%, i al novembre baixés mig punt, fins al 6,8%.

Segons l'INE, la moderació de l'IPC interanual fins al 5,7% al desembre es deu, principalment, a la baixada dels preus dels carburants i del gasoil per a calefacció i al fet que l'electricitat va pujar el desembre del 2022 menys de el que ho va fer el mateix mes de 2021.

ELS ALIMENTS DISPAREN EL SEU PREU UN 15,7%, NOU RÈCORD

Els preus dels aliments, per contra, van créixer al desembre un 15,7% en taxa interanual, quatre dècimes més que al novembre i la taxa més alta des del començament de la sèrie, el 1994.

Dins dels aliments, els que més han pujat de preu a l'últim any són el sucre (+50,6%); els olis i greixos (+38,1%); la llet (+37,2%); els ous (+29,8%); els productes lactis (+23,4%); els cereals (+22,7%) i les patates (+22,6%).

Sense tenir en compte la rebaixa de l?impost especial sobre l?electricitat i les variacions sobre altres impostos, l?IPC interanual va arribar al desembre el 6%, tres dècimes per sobre de la taxa general del 6,8%. Així ho reflecteix l'IPC a impostos constants que l'INE també publica dins d'aquesta estadística.

En termes mensuals (desembre del 2022 sobre novembre del mateix any), l'IPC va registrar un augment de dues dècimes, en contrast amb el descens del 0,1% experimentat al novembre. En aquest ascens també hi van influir els aliments, que van elevar els preus un 1,6% respecte al mes anterior.

L'últim mes del 2022, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la taxa interanual en el 5,5%, més d'un punt per sota de la del mes anterior.