Sandra Yubero, fundadora de SYL Jewels, una de les guanyadores del Premi A Dona Professional Autònoma el 2022 / CaixaBank

CaixaBank convoca per tercer any consecutiu el Premi A Dona Professional Autònoma amb què reconeix l'excel·lència professional de les treballadores per compte propi a Espanya. Aquests guardons es dirigeixen a dones professionals, treballadores per compte propi, de tots els sectors.

Les interessades a participar-hi poden presentar la seva candidatura a la pàgina web www.caixabank.es/premio. A fins al 17 de març, quan finalitzarà el termini dinscripció. Per participar-hi, heu d'emplenar un formulari d'inscripció. Els requisits que s'han de complir són tenir la residència fiscal al territori nacional i almenys dos anys d'activitat empresarial.

Els premis es fan en dues fases. D'una banda, hi haurà una fase territorial on es premiaran els millors projectes procedents de les diverses comunitats autònomes, amb 13 guanyadores (una per cada Direcció Territorial de CaixaBank). Les seleccionades a nivell regional optaran al guardó nacional.

EXCEL·LÈNCIA EMPRESARIAL DE LES CANDIDATES

Per escollir els millors projectes, el jurat, integrat per directius i directives de CaixaBank i experts independents, valorarà l'excel·lència empresarial de les candidates, tant pel que fa a l'èxit de la seva activitat empresarial com a la seva trajectòria professional. Entre els aspectes que es consideren, hi ha el grau de desenvolupament i èxit del negoci, la innovació aplicada, l'impacte en la creació d'ocupació i els aspectes mediambientals i de sostenibilitat, entre d'altres.

La guanyadora del premi nacional obtindrà una dotació econòmica de 6.000 euros per destinar a accions de formació empresarial i personal. A més, rebreu un diploma acreditatiu i us beneficiareu d'una campanya de difusió a través dels canals de comunicació de l'Associació de Treballadors Autònoms.

Per la seva banda, entre les guanyadores de la fase territorial, se'n seleccionarà una perquè pugui realitzar un curs de l'oferta formativa de l'escola de negocis digital Founderz.

RECONEIXER L'APORTACIÓ A LA SOCIETAT D'AQUEST COL·LECTIU

Amb aquests premis, CaixaBank pretén reconèixer i donar suport a la tasca i l' aportació a la societat del col·lectiu de treballadores per compte propi , que és una peça clau a l'economia.

Els guardons busquen reconèixer l'excel·lència empresarial de les professionals autònomes, tant pel que fa a l'èxit de la seva activitat empresarial present com a la trajectòria general de la carrera.

Tal com es desprèn de l''Informe Dona Autònoma 2021', elaborat per l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), a Espanya hi ha 1,2 milions de dones autònomes, cosa que representa el 36,6% del total del col·lectiu. El comerç és sector elegit majoritàriament per les autònomes (24,8%).

L'informe posa de manifest que el 2021 va tancar amb un increment de dones del 2,8%, fet que suposa el doble que el creixement dels autònoms homes, que va ser de l'1,1%. A l'última dècada, les dones autònomes han crescut un 14,6% davant l'increment del 3,5% dels homes.