Hisenda xifra en 1.200 milions el cost del xec de 200 euros, que beneficiarà 6 milions de persones|@EP

L' Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) ha xifrat en 1.200 milions d'euros el cost del xec d'ajuda de 200 euros aprovat a l'últim decret anticrisi del Govern, que finalment beneficiarà 6 milions de persones en 4,2 milions de llars.

Així es desprèn de la memòria econòmica del decret llei, a què ha tingut accés Europa Press, on es detalla que els càlculs d'aquesta estimació s'han realitzat amb la informació disponible de la Tresoreria General de la Seguretat Social, el Servei Públic Estatal de Ocupació (SEPE), l'Institut Nacional d'Estadística (INSS) i el Ministeri de l'Interior.

L'ajuda està dissenyada per a aquelles llars amb rendes inferiors als 27.000 euros anuals i amb un patrimoni no superior als 75.000 euros, amb l'objectiu de “pal·liar situacions de vulnerabilitat econòmica no coberta per altres prestacions de caràcter social”.

Així mateix, la norma especifica que les llars beneficiàries de l'Íngrés Mínim Vital (IMV) o d'algun tipus de pensió no podran accedir a l'ajut.

Tampoc no podran accedir els qui percebin prestacions anàlogues a les anteriors reconegudes als professionals no integrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentat .

Els possibles beneficiaris de l'ajuda podran demanar el xec entre el 15 de febrer i el 31 de març d'aquest any, per la qual cosa només comptaran amb un mes i mig per fer la sol·licitud. A més, ho hauran de fer a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, emplenant el formulari electrònic que estarà a la vostra disposició en aquest termini.

1.100 MILIONS PER INCREMENTAR PENSIONS NO CONTRIBUTIVES I L'IMV

D'altra banda, la memòria desglossa el cost per a les arques públiques de la pròrroga de l'increment del 15% de les pensions no contributives i dels perceptors de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) durant el 2023. Segons calcula el Ministeri d'Inclusió Social , la pròrroga d'aquesta pujada a les prestacions rondarà els 1.100 milions d'euros.

Per estimar l'impacte pressupostari de l'augment del 15% de l'import percebut de l' IMV s'ha tingut en compte que se'n beneficien de l'ordre de 402.424 llars . Així, la despesa total d'aquesta prestació el primer semestre del 2023, una vegada considerada l'increment extraordinari fins a assolir el 15%, és de 210,14 milions d'euros, xifra que puja fins als 420,3 milions en el càlcul anual.

Tot i això, el Govern explica que, tenint en compte els romanents, cal un suplement de crèdit per finançar l'increment extraordinari d'uns 51,5 milions d'euros per semestre i de 103 milions a l'any.

Per la seva banda, tenint en compte el nombre de beneficiaris de pensions no contributives (446.000), s'estima que la despesa total en aquestes prestacions el primer semestre de l'any 2023 serà de 207,58 milions d'euros i de 415 milions a tot el any. L'increment en la quantia d'aquestes prestacions fins a assolir el 15% es finança amb un suplement de crèdit de 90 milions semestrals i 180 milions anuals.