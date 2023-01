Home amb cadira de rodes / Freepik

La pensió per incapacitat de cara al 2023 presenta una sèrie de canvis de gran importància. En primera instància, els pensionistes cobraran un import encara més gran a partir d'aquest mateix mes de gener, gràcies a la pujada del 8,5% imposada pel Govern per contrarestar els efectes de la inflació a l'economia dels pensionistes espanyols. Aquesta pujada històrica es recull als Pressupostos Generals de l'Estat, i ajudarà la gent a fer front a l'elevat preu de l'alimentació, la benzina o el preu de la llum.

Tot i que al desembre l' IPC es va fixar en 5,7%, la realitat és que els mesos anteriors va arribar a assolir les dues xifres, com quan a l'agost es va fixar en un 10,4%, per culpa majoritàriament de la inflació provocada per la guerra a Ucraïna.



Segons la Seguretat Social, és important deixar clar que la prestació econòmica per incapacitat té l'objectiu de cobrir la pèrdua d'ingressos que pateix un treballador pel fet de no poder dur a terme les funcions laborals, normalment a causa d'una malaltia o algun accident que ho ha incapacitat.

En aquest sentit, les persones beneficiàries seran les que compleixin els requisits exigits per cada grau d'incapacitat, ja sigui parcial, total, absoluta o de gran invalidesa. Per tant, qui no els compleixi no podrà ser beneficiari d'aquest ajut, que comptarà amb una quantia mínima i màxima a partir d'aquest mateix gener.

Aquest augment del 8,5% de les pensions es traduirà que, per exemple, un pensionista que cobra la incapacitat permanent de Gran Invalidesa passi dels 1.027,50 euros del 2022, als 1.114,83 euros a partir d'aquest mateix mes .

MALALTIES PER A INCAPACITAT PERMANENT EL 2023

La realitat és que l' Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) no compta amb una llista de malalties per incapacitat permanent, ja que depenen del Tribunal Mèdic, l'organisme que avaluarà la incapacitat del treballador.

Els directors provincials de l'INSS o de l'ISM seran els que dictin resolució expressa del grau d'incapacitat dels individus, i els que valoraran el reconeixement de la pensió, la quantitat econòmica a percebre i el termini a partir del qual es pot instar la revisió de la incapacitat per agreujament o millora.

Les malalties amb què es pot obtenir la incapacitat permanent són les següents:

Alzheimer

Arterioesclerosi

Artritis Reumatoide

Artrosi

Càncer

Colitis Ulcerosa

Demència

Emfisema Pulmonar

Epilèpsia

Esclerosi Múltiple

Fibril·lació auricular

Glaucoma

Hèrnia Cervical

Hipertensió Pulmonar

Hipoacúsia

Insuficiència renal crònica

Lumbàlgia

Eritematós Sistèmic

Miastènia Gravis

Migranya

Parkinson

Patologies de Mans

Pèrdua de visió

Síndrome d'Arnold Chiari

Trasplantament de ronyó

QUANT COBRARÀS PER LA PENSIÓ D'INCAPACITAT EL 2023?

Els requisits generals per rebre aquesta pensió indiquen que s'ha de residir a Espanya durant almenys 5 anys (dos han de ser consecutius), tenir entre 18 i 65 anys, a més de tenir un grau de discapacitat el límit d'ingressos anuals és el mateix que a la pensió no contributiva de jubilació.

Gran invalidesa

Amb cònjuge a càrrec: passa de 1.335,80 a 1.448,80 euros al mes.

Sense cònjuge: passa de 1.082,60 a 1.173,53 euros al mes.

Amb cònjuge no a càrrec: passa de 1.027,50 a 1.113,88 euros al mes.

Pensions d´incapacitat permanent absoluta o total de 65 anys o més

Amb cònjuge a càrrec: 965 euros al mes i 13.519 euros cada any.

Amb cònjuge no a càrrec: 743 euros al mes i 10.405 euros cada any.

Sense cònjuge: 783 euros al mes i 10.962 euros cada any.

Pensions d´incapacitat permanent total d´entre 60 i 64 anys

Amb cònjuge a càrrec: 906 euros al mes i 12.682 euros cada any.

Amb cònjuge no a càrrec: 692 euros al mes i 9.694 euros cada any.

Sense cònjuge: 732 euros al mes i 10.256 euros cada any.

Pensions d´incapacitat permanent total derivada de malaltia comuna en menors de 65 anys

Amb cònjuge a càrrec i sense cònjuge: 577 euros al mes i 8.081 euros cada any.

Amb cònjuge no a càrrec: 572 euros al mes i 8.011 euros cada any.

Pensió no contributiva per incapacitat o invalidesa