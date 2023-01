Santander se situa com a líder en préstecs ICO el 2022 amb 475 milions d'euros i una quota del 37% |

Santander s'ha situat com a entitat líder en préstecs ICO a Espanya el 2022, amb 475 milions d'euros de finançament, fet que suposa una quota del 37% al sistema financer espanyol, segons ha informat avui l'entitat a través d'un comunicat.

Gairebé la totalitat d'aquest finançament es va destinar a les línies ICO Empreses i Emprenedors i s'ha formalitzat mitjançant un total de 4.800 operacions.

Les activitats que donen suport a aquestes línies fan referència a aspectes com les necessitats tecnològiques, adquisició d'actius fixos nous o de segona mà, vehicles turismes i industrials, adequació i reforma d'instal·lacions, adquisició i creació d'empreses, necessitats de liquiditat com a despeses corrents, nòmines , pagaments a proveïdors, compra de mercaderia o rehabilitació d'habitatges i edificis per a particulars.

Les línies ICO financen l'activitat d'empresaris, autònoms, emprenedors o negocis, tant a curt, mitjà o llarg termini, per a qualsevol tipus d'inversió i en condicions competitives. Estan dissenyades per cobrir-les necessitats de tota mena d'empreses, de qualsevol mida i sector d'activitat.

A més de les Línies Empreses i Emprenedors , les altres línies que Santander ha donat suport han estat la Línia Garantia SGR/SAECA, la Línies ICO Crèdit Comercial, Línies ICO Internacional i Línies ICO Exportadors.

Actualment, Santander té més del 50% de la cartera creditícia a Espanya destinada a empreses.