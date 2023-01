El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

Les rebaixes fiscals incloses a l'últim decret anticrisi aprovat pel Govern provocaran una minva de recaptació per a les arques públiques d'un total de 10.909 milions d'euros, segons calcula l'Executiu a la memòria d'impacte econòmic.

El Govern ja va dir que les seves mesures de suport econòmic davant de la crisi, com els abonaments gratuïts de Renfe o el xec de 200 euros per a llars amb rendes inferiors a 27.000 euros, tindrien un cost superior als 10.000 milions d'euros.

Però aquest decret llei, aprovat el mes de desembre passat i pendent de la seva convalidació al Congrés, també prorroga o introdueix noves exempcions tributàries, la majoria en matèria energètica, que causen a l'Estat un minvament d'ingressos.

Al document, encara que la pèrdua de recaptació es calcula de manera semestral, moltes de les mesures aprovades tenen caràcter anual.

1.500 MILIONS PER L'IVA DE LA LLUM

D'aquesta manera, la memòria del decret llei estipula que la pròrroga de l'IVA en un 5% per a determinats subministraments d'energia elèctrica tindrà un cost semestral de 1.445 milions d'euros, 2.890 milions durant tot l'any de la vigència, en termes de meritació.

Una cosa semblant passa amb la pròrroga del tipus del 0,5% de l' impost especial d'electricitat, que grava de manera indirecta el consum elèctric. Aquesta mesura generarà un minvament recaptador de 2.298 milions d'euros anuals.

D'altra banda de la branca energètica, l'aplicació del tipus reduït del 5% al subministrament de gas natural generarà una pèrdua recaptatòria de 433 milions d'euros el primer semestre (866 milions l'any), mentre que l'aplicació del tipus reduït del 5% % a les briquetes i 'pellets' procedents de la biomassa ia la fusta per a llenya suposarà una minva recaptatòria de 41 milions d'euros el primer semestre, 82 milions al còmput anual.

L'Executiu ha recordat que els impactes recaptatoris anteriors afecten tant l'Administració General de l'Estat com les administracions territorials, ja que les mesures tenen incidència en les recaptacions de l'IVA i de l'impost especial sobre l'electricitat, els rendiments de les quals estan cedits, parcial o totalment, a les comunitats autònomes.

En darrer terme, la pròrroga de la suspensió de l'Impost sobre el Valor de la Producció d'Energia Elèctrica ocasionarà un impacte recaptatori de 4.112 milions d'euros durant tot l'any.

BAIXAR L'IVA EN ALIMENTACIÓ SUPOSA 661 MILIONS

Sortint de l'àrea energètica, el decret també inclou altres mesures per alleujar les factures de les llars amb quantiosos impactes recaptatoris.

Una és la supressió de l'IVA en aliments bàsics com el pa, la farina, la llet, els ous o les fruites i les verdures, que suposarà una minva recaptatòria per a l'Estat de 604 milions d'euros. Per la seva banda, la reducció del 10% al 5% del tipus impositiu aplicable als olis comestibles i les pastes alimentàries podria comportar una pèrdua recaptatòria de 57 milions d'euros el primer semestre.

A diferència de les mesures tributàries detallades a l'àrea energètica, les referides als aliments no es van dissenyar amb caràcter anual al decret. De fet, la seva prolongació temporal queda determinada per l'evolució de la inflació subjacent, que recull l'increment de preus excloent productes energètics i aliments no elaborats.

Així, en cas que la taxa interanual de la inflació subjacent se situï per sota del 5,5% al març (dades disponibles a partir de l'abril) els tipus impositius tornarien al seu estatus original. La taxa subjacent va finalitzar el 2022 en el nivell més alt des de fa 30 anys, després de registrar una taxa interanual del 7% al desembre i superar en 1,3 punts la dada de l'IPC general durant el mateix mes del 2022 (5,7%)