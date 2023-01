La directora gerent de l?FMI. Foto: DPA



La reversió del procés d'integració global de les economies amenaça de desembocar en una nova guerra freda amb blocs econòmics enfrontats , segons ha advertit el Fons Monetari Internacional (FMI), que estima un impacte advers al PIB mundial de fins a set punts percentuals en cas de produir-se una fragmentació geoeconòmica severa.

En un article publicat aquest dilluns 16 de gener per la directora gerent de la institució, Kristalina Georgieva , l'economista búlgara assenyala que el cost a més llarg termini de la fragmentació del comerç podria oscil·lar “entre el 0,2% de la producció mundial a un escenari de fragmentació limitada i gairebé el 7% en un escenari sever", cosa que equival aproximadament al PIB anual combinat d'Alemanya i el Japó. "Si s'hi afegeix el desacoblament tecnològic a la barreja, alguns països podrien experimentar pèrdues de fins al 12% del PIB", apunta Georgieva.



A més, l'economista adverteix que és probable que l'impacte total sigui encara més gran, depenent de quants canals de fragmentació es prenguin en compte, ja que, a més de les restriccions comercials i les barreres a la difusió de tecnologia, la fragmentació es podria sentir a mitjançant restriccions a la migració transfronterera, fluxos de capital reduïts i una forta caiguda en la cooperació internacional.

En aquest sentit, subratlla que això seria "especialment difícil" per a aquells que es veuen més afectats per la fragmentació, ja que els consumidors de baixos ingressos a les economies avançades perdrien l'accés a béns importats més barats i les economies petites de mercat obert veurien molt afectades, amb un impacte substancial a la major part d'Àsia per la seva gran dependència del comerç obert. Davant d'aquesta situació, la directora de l'FMI assenyala la necessitat d'enfortir el sistema de comerç internacional, començant amb una reforma vigorosa de l'Organització Mundial del Comerç i amb la celebració d'acords d'obertura de mercats basats en l'OMC.