Foto: CaixaBank

CaixaBank llança una iniciativa comercial a tota la seva xarxa amb l'objectiu d'incrementar la vinculació dels seus clients i superar al llarg del 2023 la fita de 6 milions de nòmines domiciliades . El banc és líder del segment a Espanya amb una quota superior al 37%. A més de créixer en nombre de nòmines, CaixaBank també planteja l'objectiu d'augmentar la quota de mercat per sobre del 38%.

El focus en l'increment de clients amb nòmina domiciliada està estretament relacionat amb el nou propòsit de marca de CaixaBank, presentat l'octubre passat: 'Estar a prop de les persones per a tot allò que importa'. Amb ell, l'entitat emfatitza el compromís de proximitat com a element clau per a tota la seva acció comercial i la seva cultura corporativa, i la seva primera translació comercial al mercat és l'aposta per estrènyer la relació amb els seus clients i per aconseguir que un nombre més gran de persones confiïn a CaixaBank com a banc de referència.

Així mateix, la captació de noves nòmines ajudarà a augmentar també el nombre de clients vinculats, un objectiu clau per a l'entitat a la seva estratègia. CaixaBank ha aconseguit incrementar el percentatge de clients particulars vinculats des d'un 64,3% el desembre del 2020 fins a un 70% el setembre del 2022.

CAMPANYA COMERCIAL DURANT EL PRIMER TRIMESTRE: TELEVISOR O COMPTE REMUNERAT

Per tal de reforçar l'acció comercial, CaixaBank activa durant el primer trimestre del 2023 una campanya promocional.

Fins a finals de març, els clients que domiciliïn la seva nòmina a l'entitat i compleixin també els requisits de vinculació (domiciliar almenys tres rebuts i fer un mínim de tres compres amb targeta al trimestre) podran rebre un televisor LG de 32'', si la nòmina és superior a 1.200 euros. En cas de nòmines a partir de 2.500 euros, el client podrà triar entre un televisor de 50” o una remuneració en compte del 5% TAE per als primers 5.000 euros de saldo durant dos anys.

Els clients amb nòmina domiciliada a CaixaBank i requisits mínims de vinculació compten a més amb la bonificació total dels serveis més habituals de banca de particulars (compte, targeta, transferències, rebuts, caixers, banca en línia, etc.), gràcies al programa 'Dia a Dia'. D'aquesta manera, podeu disposar d'un mateix paquet 'tot inclòs', de forma il·limitada i sense haver de costejar cada producte individualment. Així mateix, per als clients vinculats, aquest paquet és gratuït, tant per al titular com per a les persones amb qui comparteixi la titularitat del compte. La quota també és gratuïta si tots els titulars són inferiors a 26 anys i per als clients nous durant els primers sis mesos.

IMAGIN: REMUNERACIÓ DE FINS A 200 EUROS PER NÒMINA I CONTRIBUCIÓ AL MEDI AMBIENT

CaixaBank compta amb una posició especialment sòlida al segment de nòmines a les franges d'edat més joves, gràcies sobretot a imagin, la plataforma d'estil de vida i serveis digitals de l'entitat, que s'ha posicionat com a referent per a la domiciliació de les nòmines dels més joves a Espanya. Del total de clients adults d'imagin, un 46,7% tenen la nòmina domiciliada. En aquest darrer any, la quota de nòmines en imagin de clients entre 25 i 34 anys ha augmentat 2,1 punts percentuals i, entre els menors de 25 anys, el creixement és encara més gran, amb un augment de 6,7 punts percentuals.

Resulta clau per al posicionament d'imagin la seva estratègia de neobanc amb un enfocament clar cap a la sostenibilitat. En aquest sentit, imagin sempre ha donat suport a tota la seva activitat en accions d'impacte social i mediambiental, i això inclou les promocions comercials, que sempre han estat lligades a aquest àmbit. El suport dels clients d'imatge a aquesta visió ha permès impulsar la plantació de 300.000 arbres a Espanya i ajudar a retirar del mar un total de 21 tones de plàstic.

imagin també se suma al repte de captació de nòmines de CaixaBank, però ho fa amb un plantejament propi, d'acord amb la seva estratègia. D'una banda, els que domiciliïn la nòmina en imatge durant el primer trimestre de l'any obtindran un ingrés de 50 euros al compte i, per a les nòmines superiors a 1.000 euros, l'import augmenta a 200 euros. D'altra banda, com a acció de contribució a la sostenibilitat, per cada nova nòmina domiciliada al període de la promoció, es contribuirà al repte de netejar del mar 100 tones de plàstics.