Ignacio Sánchez Galán, president d'Iberdrola / Foto: Iberdrola

Iberdrola ha signat una aliança estratègica amb el fons sobirà de Noruega, gestionat per Norges Bank Investment Management, per coinvertir en 1.265 MW de nova capacitat renovable a Espanya –20% eòlics i 80% fotovoltaics-.

D'acord amb els termes de l'operació, la valoració del 100% d'aquesta cartera d'actius puja a 1.225 milions d'euros. Les dues empreses s'uneixen per accelerar la descarbonització a Espanya, un acord que es podria estendre en un futur a altres països, segons ha informat el grup energètic.

Iberdrola comptarà amb un percentatge majoritari del 51% als actius, alhora que controlarà i gestionarà els actius, prestant serveis d'operació i manteniment i altres serveis corporatius.

Dels 1.265 MW, 137 MW estan operatius -a Castella-la Manxa i Aragó-; mentre que la resta es troba en desenvolupament, distribuïts entre Andalusia (358 MW), Extremadura (343 MW), Aragó (175 MW), Castella i Lleó (102 MW), Madrid (55 MW), Múrcia (50 MW) i Castella La Manxa (45 MW).

Aquesta cartera renovable tindrà capacitat per subministrar energia a més de 700.000 llars cada any.

Norges Bank Investment Management, que gestiona el fons sobirà de Noruega, compta amb uns actius sota gestió d'uns 1,4 bilions d'euros i participacions a més de 9.000 companyies. Té de mitjana l'1,4% de totes les empreses cotitzades del món i el 2,5% de totes les empreses cotitzades d'Europa.

Norges Bank Investment Management és a més a més un dels principals accionistes d'Iberdrola, amb una participació superior al 3% des de fa més de set anys. Fruit d'aquesta relació, Norges Bank Bank Investment Management ha decidit fer amb Iberdrola, la elèctrica europea més gran per capitalització, la seva primera inversió directa en actius renovables a Espanya.

"Iberdrola i Norges Bank Investment Management creen així una aliança sòlida entre dos socis preferents el compromís dels quals es podria estendre a oportunitats addicionals renovables en altres geografies", ha destacat la companyia presidida per Ignacio Galán.

ALIANCES PER CRÉIXER

En els darrers tres anys, el grup energètic ha signat diverses aliances a llarg termini per impulsar la descarbonització de l'economia.

Recentment, Iberdrola i BP van arribar a un acord per accelerar el desplegament d?infraestructures de recàrrega i la producció d?hidrogen verd a Espanya i Portugal. A més, fa uns mesos la companyia va signar una aliança amb Energy Infrastructure Partners per coinvertir al parc eòlic marí de Wikinger i potenciar-ne la cartera d'eòlica marina.

El 2021 també va incorporar Mapfre com a soci en un acord que inclou, entre altres aspectes, la coinversió en una cartera d'actius eòlics de 295 MW. Abans de la pandèmia, Iberdrola es va unir a GIG al seu parc eòlic marí East Anglia One amb el 40% de la instal·lació. Aquesta operació va suposar, per tant, l'entrada d'un nou soci a aquesta instal·lació renovable, en què Iberdrola ha mantingut una participació majoritària del 60%.

Iberdrola reafirma la seva aposta amb la transició energètica a Espanya, amb uns 19.500 MW al tancament del tercer trimestre del 2022, als quals cal sumar els seus actius de xarxes i emmagatzematge. A més, la companyia preveu invertir 6.000 milions d'euros addicionals a Espanya 2025, incrementant encara més els 85.000 llocs de treball que sosté actualment a la seva cadena de proveïdors.

Els actius d'Iberdrola arriben al setembre als 170.000 milions d'euros a tot el món