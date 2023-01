La coneguda com a directiva Unshell té com a objectiu establir estàndards de transparència i indicadors objectius relacionats amb els ingressos, el personal i les instal·lacions de l'empresa per ajudar les autoritats fiscals a detectar abusos i assenyalar entitats fictícies.

Així, l'Eurocambra ha demanat reduir lleugerament els llindars per sota dels quals una empresa està exempta dels requisits d'informació de la directiva, i establir sancions que s'imposaran també a empreses amb ingressos zeros o baixos.

Per permetre una distinció millor entre les empreses fictícies legítimes i les existents a efectes fiscals, els eurodiputats també plantegen modificar els requisits d'intercanvi d'informació entre els Estats membres per garantir una millor qualitat i integritat de les dades que es comparteixen.

Pel que fa a les sancions, l'opinió dels eurodiputats és que aquestes haurien de pujar a un mínim del 2% dels ingressos d'una empresa a l'any fiscal corresponent per no informar correctament i al 4% dels ingressos per fer declaracions falses i, en cas d'ingressos zero o inferiors a un llindar establert per l'autoritat fiscal nacional, la sanció s'ha de basar en els actius totals de l'empresa.

Aquesta opinió es transmetrà ara al Consell, que s'haurà de tenir en compte a l'hora d'adoptar la directiva.