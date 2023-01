Pedro Sánchez al Fòrum Econòmic Mundial / @EP

El president del Govern espanyol Pedro Sánchez, ha expressat la importància que la Unió Europea arribi a un acord amb els Estats Units per resoldre les seves diferències després de les mesures milionàries d'ajuda contra la inflació aprovades per l'Administració Biden, tot i que ha subratllat la necessitat que també Europa "faci els deures".

"És important que fem els nostres deures i revisem la nostra política industrial", ha explicat Pedro Sánchez en la seva intervenció al Fòrum Econòmic Mundial, que se celebra a la localitat suïssa de Davos , on ha assegurat que aquesta qüestió serà una cosa en què s'enfocarà la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea a la segona meitat del 2023.

En aquest sentit, el president espanyol ha defensat la necessitat que els aliats occidentals estiguin cada cop més a prop en comptes de més dividits.

Tot i això, al mateix temps ha insistit que "hi ha deures a fer", incloent la revisió de les regles internes europees sobre ajudes d'Estat.

D'aquesta manera, Sánchez ha recordat que el Govern espanyol ha enviat les seves propostes a la Comissió Europea sobre el mercat elèctric, les ajudes d'Estat i el que ha estat fent durant els darrers anys” i proposant diferents mesures per a una Europa més forta i integrada ", perquè "els reptes comuns requereixen respostes comunes".

En aquest sentit, ha qüestionat en el discurs si s'està fent suficient per lluitar contra desafiaments com la desigualtat i el canvi climàtic o si s'està aprofitant la crisi per alentir la transició verda.

"Hi ha molt més en joc que l'evolució de les nostres economies el proper trimestre", ha advertit Sánchez, assegurant que Espanya estarà a primera línia per abordar els grans desafiaments com la pandèmia, la guerra a Ucraïna, la crisi energètica o alimentària.

Així, tot i que ha reconegut que "2023 no serà un gran any per a l'economia", ha deixat clar que Espanya està mostrant signes de resiliència i fortalesa, amb un creixement superior a la mitjana de la zona de l'euro i la inflació més baixa de la regió, així com estabilitat institucional.