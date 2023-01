Foto: Movistar

Movistar, Mercadona, Caixabank, Repsol, Santander, Zara i BBVA són les set marques espanyoles que figuren aquest any entre les 500 ensenyes més valuoses del món, segons el rànquing Global 500 per a l'any 2023 de la consultora Brand Finance, liderat per Amazon, que desbanca Apple en recuperar el primer lloc com la marca més valuosa del món malgrat que el seu valor de marca cau un 4% aquest any, de 302.000 milions d'euros a 288.500 milions.

Dins de les marques espanyoles, CaixaBank , el valor de marca del qual augmenta un 27%, s'incorpora al rànquing de les marques més valuoses del món al lloc 479, impulsada per l'adquisició de Bankia, i es preveu que segueixi creixent amb el nou enfocament a la indústria de l'assegurança i comissions, de manera que espera augmentar els seus ingressos.

Alhora, segons l'informe, El Corte Inglés no aconsegueix consolidar la seva posició entre les set marques espanyoles més valuoses del món en perdre el 32% del seu valor.

Tot i això, Espanya continua aportant set marques i 55.700 milions d'euros en valor de marca al conjunt del rànquing, un 6% superior a la suma de les set de l'any passat.

En concret, Santander, el valor de marca del qual augmenta un 23%, continua sent la marca espanyola més valuosa del món, seguida de Zara (valor de marca cau un 5%) i Movistar (valor de marca puja un 33%), que, després d'ocupar el 2022 el cinquè lloc entre les espanyoles, puja fins a la tercera més valuosa superant BBVA, malgrat que el seu valor de marca augmenta un 9%, i la sortida d'El Corte Inglés.

Per la seva banda, Mercadona , que l'any passat va augmentar un 30% el valor, continua aquest any el camí de creixement encara que amb un augment més moderat del 7%.

Espanya és el tretzè país que més valor de marca aporta al conjunt del rànquing multisectorial internacional (1%).

Els Estats Units segueixen liderant el rànquing quant a nombre de marques, 201 i aportació en valor (3.837.289 milions d'euros), el 50% del valor total.

Les 500 marques més valuoses del món sumen 77.713.531 milions d'euros, un 11% més del que sumaven les 500 del 2022, liderades per Amazon, Apple, Google, Microsoft i Walmart.

Per acabar, Tesla i BYD figuren entre les marques que més creixen del món gràcies a l'augment de la demanda de vehicles elèctrics.