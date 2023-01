CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) segueix endavant en l'impuls de la indústria 4.0 amb la incorporació de Witeklab al seu ecosistema empresarial al DFactory Barcelona, el principal node d'indústria 4.0 del sud d'Europa. Durant aquest matí s'ha celebrat la signatura d'aquest acord, acte en què ha estat present Manel Torrentallé, Cofunder i CEO de Witeklab i el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro.



Witeklab és una empresa especialitzada en el desenvolupament de solucions tecnològiques pròpies als camps de les telecomunicacions, l'electrònica i els sistemes informàtics integrats. A més dels seus productes de desenvolupament propi, presten serveis de consultoria i dissenyen projectes a mida per dotar de solucions tecnològiques avançades empreses de sectors molt diversos.



L'aplicació de la tecnologia de sensors i la transmissió de dades sense fil, juntament amb el processament i la presentació de dades a través del núvol ofereixen grans avantatges per als sectors de la construcció privada, l'obra civil i la gestió d'infraestructures i instal·lacions. La sensòrica sense fil innovadora de Witeklab està enfocada a fer que aquests sectors siguin més eficients i nets, inspirant-se a l'Internet de les Coses (IoT), la indústria 4.0 i les ciutats intel·ligents.



Les solucions de Witeklab abasten diversos àmbits del sector de la construcció, obra civil i manteniment d'infraestructures , com és el control del procés de forjat del formigó amb Monsec, la monitorització de processos de corrosió amb Corrochip, la localització d'instal·lacions ocultes o subterrànies amb Trenchip i la detecció de canvis als sistemes de protecció de talussos amb Rockchip, entre moltes altres solucions innovadores, incloent sensòrica IoT per a la conservació del patrimoni.



"DFactory Barcelona és un ecosistema capdavanter en innovació, sostenibilitat i tecnologia que afavoreix la col·laboració oberta i permet establir sinergies amb tecnologies disruptives per generar projectes d'impacte social i econòmic" explica Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB. I prossegueix: “Estem molt satisfets amb la incorporació a DFactory Barcelona de Witeklab, una companyia amb molt de potencial que esperem que segueixi creixent a les nostres instal·lacions, liderant així el mercat i la transformació cap a una nova economia al costat de la resta d'organitzacions” .



Per part seva, Manel Torrentallé, Co-Funder i CEO de Witeklab, ha explicat que “estem encantats de formar part de DFactory Barcelona i tenir la possibilitat de poder col·laborar amb partners i organitzacions que comparteixen la nostra visió innovadora. Les solucions tecnològiques que ofereix Witeklab, dirigides principalment al sector de la construcció i manteniment d'infraestructures, són úniques al mercat i estem segurs que a l'ecosistema que proporciona DFactory Barcelona podrem créixer i assolir els nostres objectius”.

Consolidant el principal node d'indústria 4.0 del sud d'Europa



Avui dia, DFactory compta amb unes instal·lacions de fins a 17.000m2 distribuïts en quatre plantes amb espais oberts, diàfans i digitals, on ja s'hi han instal·lat més de 30 companyies i on treballen al voltant de 500 persones. A més, està previst que durant l'exercici de l'any 2023 s'iniciïn el projecte de la segona fase de construcció de l'emblemàtic edifici i que li permetran assolir en els propers anys 75.000 metres quadrats més.



Actualment, l'edifici ja compta amb un 65% d'ocupació i s'ha aconseguit perfilar com a referent per al sud d'Europa en els avenços digitals més disruptius relacionats amb la indústria. En paral·lel, el DFactory Barcelona està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, facilitant la digitalització de la indústria com a palanca clau per a la transició ecològica i potenciant l'economia circular mitjançant l'adopció de nous sistemes productius i de la manufactura avançada sostenibles.



Amb aquest propòsit, el projecte compta amb empreses que desenvolupen projectes capdavanters en el terreny de la impressió 3D, robòtica, ciberseguretat i blockchain, intel·ligència artificial i sensòrica. Algunes de les companyies més destacades que actualment formen part de l'ecosistema empresarial de DFactory són HP, Picvisa, e-Miles Company, NTT Data, On Robot, Alisys, Windforce, Leitat, AsorCAD, Mastertec 3D, Robotnik, ICIL Lab, Imhoit, VDMHealth , Nexiona, Girbau, Innovae, Dow Chemical, SiOCAST, Dassault Systèmes (3DS), Amphos21, ABB o Kuka entre d'altres.