Reunió entre el banc i dues persones grans / Freepik

La campanya "Sóc gran, no idiota" està obtenint els seus fruits per a la gent gran i que reclamen facilitats per utilitzar els serveis del banc, ja que la digitalització està fent greus estralls en aquest sector. Cal tenir en compte que s'han eliminat articles físics com les llibretes o fins i tot les mateixes oficines, ja que cada cop hi ha menys sucursals bancàries.

Ara la Plataforma de Majors i Pensionistes (PMP) ha llançat un decàleg per a usuaris de banca més grans i pensionistes d'Espanya. S'hi recullen els drets que les persones grans han de conèixer per evitar "les deficiències existents quant a l'atenció a aquest col·lectiu per part de les entitats financeres", segons l'organització.

Segons aquest decàleg , és imprescindible que l'usuari s'identifiqui com a persona major de 65 anys perquè se li pugui aplicar el Protocol d'Atenció als Majors de l'entitat, i en cas que no estigui estipulat, tindràs dret a reclamar-ho.

DECÀLEG PER A USUARIS MAJORS I PENSIONISTES