Estudiants d'FP Dual / CaixaBank

Més de 6.800 alumnes i 2.100 professors de Formació Professional (FP) es van beneficiar de les accions de CaixaBank Dualiza en col·laboració amb empreses i centres educatius durant el 2022.

En un comunicat aquest dijous, l'entitat ha explicat que ha mantingut la seva feina al voltant de les línies estratègiques d'impuls i difusió de la FP, millora de l'orientació i la investigació, així com de la necessitat de fomentar aquesta modalitat educativa.

L'objectiu és fomentar el desenvolupament de projectes conjunts que serveixin per facilitar a les empreses el contacte amb estudiants, amb la formació que requereix el mercat laboral i de mostrar als centres les darreres novetats amb què treballen les companyies.

La directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis , ha destacat "la importància d'augmentar la col·laboració amb tots els agents implicats en la promoció de la FP" i la necessitat que la modalitat dual pugui arribar a més estudiants.

També ha subratllat la importància de conèixer les necessitats formatives dels docents i de les empreses per adequar més les activitats a la millora de l'aprenentatge dels estudiants per tal de millorar-ne els perfils i, per tant, l'ocupabilitat