FMI / @EP

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha revisat significativament a l'alça el seu pronòstic de creixement del PIB per a Espanya el 2022, que eleva al 5,2% des del 4,6% del mes de novembre passat, tot i que ha retallat en una dècima la projecció per a aquest any , quan espera una expansió de l'1,1%, segons les projeccions recollides a les conclusions del directori sobre les consultes per a l'informe 'Article IV' de l'economia espanyola.

Segons la institució internacional, la desacceleració del creixement projectat per a Espanya el 2023 respecte de l'any passat reflecteix els efectes dels alts preus de l'energia i els aliments, les condicions financeres més estrictes i una demanda externa més feble.

D'aquesta manera, l'FMI anticipa que l'activitat assoleixi el nivell previ a la pandèmia a principis del 2024, quan espera que el PIB creixerà un 2,4% ia un ritme del 2,2% el 2025.

Pel que fa a la inflació, la institució calcula una pujada mitjana dels preus el 2022 del 8,4%, que es moderarà aquest any al 3,7% i al 2,7% el 2024, situant-se en el 2,1% en 2025.

No obstant això, tenint en compte la dada a final d'any, per al 2022 estima una inflació del 5,8% que baixarà al 3,8% al final del 2023 i al 2,4% un any després, per situar-se al 2% al final del 2025.

En aquest sentit, l'FMI recorda que l'elevada inflació el 2022 va ser causada en gran mesura per l'augment dels preus de l'energia i les persistents restriccions de subministrament, i en destaca la caiguda al 5,8% en finalitzar el 2022 a causa de la baixada en els preus del gas a Europa i limpacte de les mesures de suport a lenergia.

No obstant això, adverteix que la inflació subjacent es manté per sobre del 6% a causa d'un traspàs gradual dels costos de l'energia més grans a una major amplitud de preus i, possiblement, a la disminució de la capacitat ociosa a l'economia, encara que subratlla que les pressions salarials s'han contingut fins ara.

Així mateix, l'FMI espera que la taxa d'atur, que xifra en el 12,8% el 2022, es mantindrà estable el 2023 per baixar al 12,5% el proper any i fins al 12,3% el 2025.

Per la seva banda, el deute públic serà el 2023 el 112,1% del PIB, després de tancar el 2022 al 112,8%, per baixar al 110% l'any que ve i fins al 109% un any després.

Els directors executius de l'FMI van elogiar la resiliència econòmica d'Espanya i el sòlid exercici del mercat laboral en el context de successius xocs, recull el document publicat per l'entitat.

Tot i això, han assenyalat que les perspectives estan subjectes a una gran incertesa atesa la vulnerabilitat als efectes secundaris de la guerra d'Ucraïna, una demanda mundial més feble, condicions financeres més estrictes i preus elevats de l'energia.

En aquest context, van subratllar la importància de polítiques macroeconòmiques flexibles i curosament calibrades, així com una forta implementació de l'agenda de reformes estructurals per donar suport al creixement sostenible i inclusiu.

MESURES OPORTUNES I CONSOLIDACIÓ FISCAL

A més, els directors de l'FMI van destacar l'"oportuna política" de les autoritats espanyoles per ajudar les llars i les empreses a bregar amb l'augment dels preus de l'energia, acollint amb beneplàcit els passos recents cap a una millor focalització i més preservació dels senyals de preus al paquet de suport aprovat per al 2023.

D'aquesta manera, van considerar que el progrés continu per superar la dependència dels combustibles fòssils és necessari a mitjà termini.

D'altra banda, van destacar la millora en les finances públiques espanyoles des de la pandèmia i van donar la benvinguda a la postura fiscal moderadament contractiva prevista al pressupost del 2023.

Referent a això, van emfatitzar que en els propers anys serà necessària "una consolidació fiscal gradual i sostinguda", recolzada per un pla de consolidació a mitjà termini, per crear espai de cara a respondre a futurs xocs, mentre que van apuntar la importància d'adoptar mesures addicionals per preservar la sostenibilitat del sistema de pensions.

RESULTATS POSITIUS DE LES REFORMES LABORALS

Així mateix, el directori de l'FMI reconeix els "resultats inicials positius" de les reformes laborals recents, amb una proporció significativa de treballadors que van canviar de contractes temporals a permanents.

Tot i això, assenyalen la importància d'un seguiment continu per avaluar l'eficàcia de la reforma i la necessitat de renovar les polítiques actives del mercat laboral per millorar l'eficiència de l'adequació laboral i abordar els desajustos d'habilitats.

D'altra banda, van acollir amb vist-i-plau el progrés d'Espanya en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l'acceleració de l'execució dels fons Next Generation EU (NGEU), que haurien de reduir les barreres per al creixement de la productivitat.

En aquest sentit, posen èmfasi que serà crucial establir un sistema d'avaluació regular, basat en dades i basat en resultats de les reformes i subratllen que, per garantir un ús eficaç dels fons de NGEU, cal millorar la coordinació en tots els nivells governamentals i amb el sector privat, i millorar-ne la recopilació i l'informe de dades sobre l'execució.

IMPOST A LA BANCA

Pel que fa a la situació del sector financer d'Espanya, el directori de l'FMI considera que fins ara ha resistit bé la pandèmia i les conseqüències de la guerra a Ucraïna.

Tot i això, atès el deteriorament de les perspectives macroeconòmiques i l'augment de les taxes d'interès, adverteix que probablement es registrarà una erosió en la capacitat de pagament dels prestataris, per la qual cosa demanen als bancs que segueixin sent prospectius en la seva avaluació de la qualitat dels préstecs i que mantinguin nivells adequats de provisions.

Així mateix, també van emfatitzar la necessitat de monitoritzar de prop l'impacte del nou impost temporal del sector bancari sobre la provisió i el cost del crèdit.