La Fundació Naturgy presenta l'informe 'Impacte de la situació actual sobre els mercats de gas i les seves implicacions en la transició energètica a la Unió Europea i Espanya'

Els contractes de gas natural a llarg termini tenen un paper estabilitzador davant la volatilitat dels preus de l'energia, segons l' informe 'Impacte de la situació actual sobre els mercats de gas i les seves implicacions en la transició energètica a la Unió Europea i Espanya ', presentat per la Fundació Naturgy i elaborat per EY España.

Les conclusions de l'informe assenyalen que "fixar una reducció de la demanda de gas a 2030 massa estricta previsiblement afectarà de manera negativa sobre l'oferta de GNL pel possible desincentiu de les inversions plantes de liqüefacció, cosa que pressionaria a l'alça els preus de gas i dificultaria la renovació dels contractes a llarg termini”.

"Aquesta situació podria mantenir estructuralment alts els preus del gas, distorsionant la competitivitat industrial de la UE i alentint el procés de descarbonització d'altres economies menys exigents en qüestions climàtiques, que podrien substituir el gas natural per altres combustibles, com ara el carbó o el petroli , generant el consegüent augment de les emissions", segons Antonio Hernández, soci de Sectors Regulats, Anàlisi Econòmica i Sostenibilitat d'EY.

L'informe també fa referència a altres reptes del sector, com la reducció de la dependència energètica de la UE. Per això, aposta per "una ràpida incorporació de tecnologies renovables, no només en la generació elèctrica, sinó també a través dels gasos renovables; el desenvolupament de tecnologies de suport per suplir la intermitència de les renovables, ja sigui amb el gas natural per a generació elèctrica o mitjançant sistemes d'emmagatzematge, i el reforç de les infraestructures gasistes i d'interconnexió i que s'adeqüin al transport de gasos renovables com l'hidrogen verd”.

Tot i així, l'informe recorda que "el gas natural seguirà jugant un paper rellevant com a palanca en la transició energètica". I, en aquest sentit, destaca que el 2022 aquesta energia va jugar "un paper fonamental al mercat elèctric com a mecanisme de cobertura de la demanda elèctrica".

AVANÇAR EN LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA "DE FORMA INNEGOCIABLE"

José Luis Cabo, subdirector general d'Hidrocarburs i Nous Combustibles del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), en un col·loqui després de la presentació, va posar en valor les diferents regulacions i inversions realitzades per Espanya en els darrers anys per diversificar els seus subministraments de gas, que "han demostrat que el nostre país estava més ben preparat per afrontar la crisi energètica actual".

A més, ha afirmat que "cal avançar en la transició energètica de manera innegociable", i ha destacat la importància d' impulsar els gasos renovables , no només per descarbonitzar l'economia, sinó també per reduir la dependència energètica.

Per part seva, Miguel Gil, economista en cap de la Direcció General de l'Energia de la Comissió Europea, ha mostrat un "optimisme caut" després del tancament del 2022. Creu que hem acabat millor del que s'esperava, però avisa que "2023 no serà en qualsevol cas un any fàcil, perquè caldrà continuar fent front a la seguretat de subministrament”.

Sobre el límit de gas en 180 euros/MW aprovat, subratlla que és un mecanisme més financer que d'intervenció als mercats físics de gas, "per donar un missatge als mercats". Així, afirma que “si fem bé els deures aquest any, no s'hauria d'activar”.

Per part seva, Raúl Yunta, president de Mibgas, ha defensat el bon funcionament dels mercats de gas, que a Espanya han permès aflorar "preus més competitius que a la resta d'Europa", i ha mostrat la seva preocupació en relació al mecanisme europeu de compres conjuntes de gas. "Estem en una situació de dèficit d'oferta al sistema, i no veig que aquestes compres puguin arribar a generar oferta competitiva addicional, que requereix una inversió intensiva per part dels productors", va afirmar.

En l' obertura de l'acte, María Eugenia Coronado, directora general de la Fundació Naturgy, es va referir a l'impacte que han tingut la guerra a Ucraïna, la pandèmia i la recuperació en l'oferta i la demanda dels mercats de gas. "En aquest context, les diferències a les diferents geografies del món fan que les solucions siguin complexes i també les implicacions que poden tenir les decisions que s'adoptin", segons Coronado.