Supermercat / @EP

Un estudi del Centre Comú de Recerca de la Comissió Europea conclou que s'ha traslladat al consumidor pràcticament el 100% de la rebaixa de l'IVA a aliments aprovada pel Govern espanyol i això ha contribuït que els preus d'alguns dels principals productes bàsics de la cistella de la compra caiguessin al voltant d'un 3,5% els primers dies de gener, quan va entrar en vigor aquesta mesura tributària.

"En conjunt, la reforma política ha aconseguit el seu objectiu de reduir els preus, almenys immediatament després de la seva aplicació", s'apunta a l'informe, en què s'ofereix una avaluació preliminar de la reducció recent dels tipus de l'IVA d'alguns productes bàsics aplicada pel Govern espanyol.

L'últim paquet de mesures per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna i l'increment de preus incorpora per al 2023 una rebaixa de l'IVA del 10% al 5% per a l'oli i la pasta i una eliminació de l'IVA del 4% que s'aplica a tots els aliments de primera necessitat, com ara el pa o la llet.

El reial decret llei recull que la rebaixa de l'IVA del 10% al 5% per als olis d'oliva i de llavors i les pastes alimentàries i l'eliminació del tipus impositiu del 4% per als aliments bàsics es deixarà d'aplicar a partir de l'1 de maig en cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l'abril, sigui inferior al 5,5%.

Dins dels aliments bàsics que han vist eliminat l'IVA a partir de l'1 de gener figuren: el pa comú, així com la massa de pa comú congelat i el pa comú congelat destinats exclusivament a l'elaboració del pa comú; les farines panificables; els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols; els formatges; els ous i les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals dacord amb el Codi Alimentari.

MENOR REPERCUSSIÓ EN PA, LLET O OLI

Per a l'elaboració d'aquest informe de la Comissió Europea, s'han analitzat els preus diaris online de Carrefour a Espanya i de Rewe a Alemanya. El mercat en línia de Carrefour, la segona cadena de supermercats més gran d'Espanya, comprèn un total d'uns 6.700 productes, mentre que el mercat de Rewe, una de les poques grans cadenes de supermercats d'Alemanya, compta amb més de 60.000 productes.

Els resultats de l'estudi suggereixen que la repercussió de la rebaixa de l'IVA en els preus a Espanya ha estat, en general important, en molts casos del 100%, tot i que s'ha detectat una repercussió menor però encara substancial (30-70%) en el cas del pa, llet i oli.

Mentre que l'anàlisi de preus en el cas de la pasta suggereix un efecte sobre els preus gran, la repercussió en el cas del pa, la llet i l'oli és una mica menor, però continua sent "positiva i econòmicament significativa", entre un terç i dos terços, apunta la Comissió.

"En general, no és sorprenent que el grau de repercussió variï segons els grups de productes, ja que depèn de l'estructura subjacent del mercat", s'explica a l'informe.

En concret, a causa d'aquesta rebaixa de l'IVA, els investigadors conclouen que els preus dels aliments bàsics es van reduir a Espanya "al voltant" del 3,5% entre el 2 i el 4 de gener en comparació del cost que van registrar entre el 28 i el 30 desembre.

En canvi, a Alemanya, que no ha aplicat una mesura similar, els preus d'aquests aliments van augmentar al voltant d'un 1% de mitjana des del desembre, en contrasta amb la caiguda del 3,5% dels preus a Espanya des d'aleshores.

Així, suposant que els preus a Espanya haguessin seguit la mateixa tendència que els d'Alemanya, pujant un 1% al gener i no s'hagués aplicat la rebaixa de l'IVA, la caiguda total de preus al nostre país s'hauria situat al voltant del 4, 5%.

"Els nostres resultats suggereixen que els preus dels productes van caure significativament el gener del 2023, cosa que indica un alt efecte sobre els preus al consumidor i, per tant, una aplicació efectiva de la reforma de la política", s'assenyala a l'informe .