Endesa ha posat en marxa una promoció que ofereix un mes de consum de llum gratis cada any i per sempre si es contracta alguna de les tarifes més comunes de què la companyia disposa al mercat liberalitzat.

La companyia assenyala que l'objectiu de l'acció és ajudar a pal·liar l'escalada de preus que s'està vivint a l'àmbit econòmic i que repercuteix directament a les famílies.

La promoció -coneguda publicitàriament com a 'El teu nou mes favorit'- ja està activa i estarà disponible fins a finals de març per a nous clients residencials però també per a aquells clients que ja tinguin contractada alguna tarifa a Endesa i decideixin fer el canvi a Única, amb la que es paga una quota fixa personalitzada adaptada al consum individual de cada client, amb energia 100% renovable, sense permanència i amb bonificacions als consumidors per complir uns objectius de consum eficient.

Els nous clients, que es vulguin beneficiar d'aquesta promoció, han de contractar les tarifes Tempo Happy, One Luz, Lliure o Única fins a 10 kW als canals presencials (oficines comercials, punts de servei) o mitjançant els canals telefònics i digitals.