El programa AgroBank Tech Digital INNovation impulsat per AgroBank, la línia de negoci de CaixaBank adreçada a l'activitat agroalimentària, i l'acceleradora B2B Innsomnia ha aconseguit reunir 154 startups i pimes tecnològiques a la primera convocatòria d'innovació oberta.

El caràcter global d'aquest nou ecosistema agrotech ha permès concentrar en les diferents àrees d'innovació nombrosos emprenedors que busquen millorar la competitivitat i la traçabilitat en tota la cadena de valor agroalimentària a través d'eines digitals.

UN ECOSISTEMA AGROTECH D'ABAST MUNDIAL

Entre els projectes presentats hi ha solucions tecnològiques orientades a l'agricultura de precisió, la traçabilitat i seguretat agroalimentària, la gestió eficient i sostenible de l'aigua, l'automatització dels processos de transformació, la sostenibilitat i l'eficiència energètica a l'agroindústria, l'e-commerce, les energies alternatives i l'economia circular i innovació en l'envasament, l'emmagatzematge i la logística.

Sergio Gutiérrez, director d´AgroBank, afirma que “en aquesta primera convocatòria hem superat les expectatives que ens havíem marcat. Això mostra, una vegada més, la transformació que experimenta el sector. Des d'AgroBank Tech volem recolzar les startups a impulsar els reptes globals que es plantegen i contribuir a la projecció internacional dels projectes presentats”.

Per part seva, Rafael Navarro, soci cofundador d'Innsomnia, explica que “estem molt satisfets i esperançats amb els resultats obtinguts en aquesta primera edició perquè hem pogut conèixer solucions summament disruptores que marcaran el futur de la indústria agroalimentària. Cadascuna de les propostes tecnològiques registrades suposen un avenç notable en termes d'eficiència i sostenibilitat i posen Espanya al centre de la innovació i el talent emprenedor d'Europa”.

LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I LA BIOTECNOLOGIA, ALIADES DE L'AGROINDÚSTRIA

Dins aquesta nova comunitat agrotech en què es busca respondre a les necessitats reals del sector agroalimentari, alhora que es fomenta la divulgació dels avenços agrícoles i tecnològics, cal destacar l'ús de drones, la intel·ligència artificial, la realitat virtual, el blockchain, la robòtica, la biotecnologia, el geoposicionament i la xarxa 5G. Aquestes són algunes de les solucions presentades per les startups i les pimes que ja formen part d'AgroBank Tech Digital INNovation.

Entre elles, Espanya té una representació majoritària (80% del total de les inscripcions), seguida d'Argentina, Israel, Itàlia, Perú, EUA, Regne Unit, Brasil, Alemanya, Austràlia, Països Baixos, Suècia, Suïssa, Guatemala, Xile , Jordània i Lituània.

Un cop registrades les candidatures i fins al proper 24 de febrer, els equips experts d'AgroBank i Innsomnia procediran a estudiar ia verificar les diferents solucions per escollir els millors projectes atenent els criteris específics de cada secció. Durant els darrers dies de febrer, es comunicaran les propostes seleccionades que passaran a formar part del programa d'acceleració, previst per als mesos d'abril, maig i juny. Després d'un procés d'acceleració, s'assessorarà a les startups i les pimes tecnològiques, mentoritzant la seva evolució de forma continuada.

Per al mes de juliol està previst que se celebri el Demo Day, un esdeveniment en què es presentaran les solucions més innovadores i disruptives del procés d'acceleració a les principals empreses i corporacions del sector agroalimentari.

AGROBANK, COMPROMÍS FINANCER I SOCIAL AMB EL SECTOR AGRO A ESPANYA

AgroBank compta amb més de 500.000 clients, un de cada dos pagesos i ramaders del país, amb una proposta de valor que reflecteix el compromís amb el sector agroalimentari i el món rural des de fa molts anys.

Tot això és possible gràcies al fet que compta amb la xarxa d'oficines més extensa d'Espanya, cosa que la situa com l'entitat financera amb més presència a petits municipis, reforçant el seu compromís social per impulsar aquestes localitats.