Pau Solanilla, comisionado de promoción de ciudad del Ayuntamiento de Barcelona; Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB; y Lluís Salvadó, presidente del Port de Barcelona / CBZF

Aquest dimarts, el Comitè Executiu de Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) s'ha reunit en una nova sessió en la qual s’ha abordat el Pla d'Acció per a aquest 2023, entre altres punts.

Durant l'acte el Comitè va aprovar la creació de l'Oficina d'Impuls de Comunitats Energètiques en el Sector Logístic, amb l'objectiu d'impulsar la innovació i la participació en energies renovables, eficiència energètica o mobilitat elèctrica del sector. Impulsades des de l'economia social i amb la finalitat d'aconseguir un major compromís mediambiental per a complir amb els ODS de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, la logística verda s'està afermant com la veritable alternativa de futur.

Així mateix, es va procedir a l'aprovació de la sessió anterior, tractar l'estratègia de l’International Economic Fòrum in Logistics – IESE 2023, a més de recordar la celebració del 30è aniversari del BCL en 2024.

Des de novembre de 2022, el Comitè Executiu està presidit per Pere Navarro, delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, i al capdavant de les tres vicepresidències estan Pau Solanilla, comissionat de promoció de ciutat de l'Ajuntament de Barcelona; Lluís Salvadó, president del Port de Barcelona, i Isaac Albert, president de Cimalsa.

Entre els objectius pels quals treballa el Barcelona-Catalunya Centri Logístic es troben la cerca d’una millora competitiva del sistema logístic a Catalunya i l'impuls d'un sistema logístic equilibrat entre el desenvolupament econòmic, l'ambiental i el social. El BCL dona suport a la implantació de nous models productius, especialment a aquells relacionats amb la Indústria 4.0, a més de donar suport a models d'inversió públic-privats que estiguin orientats a la creació de nous llocs de treball en condicions socialment sostenibles.

Actualment, les comissions i grups de treball de BCL són: Infraestructures i Serveis del transport, Càrrega aèria, Seguretat logística, Taula de Formació i Ocupació, Logistics Green Deal, Logistics Innovation Hub, ODS, i Promoció econòmica i sòl logístic.

“El BCL continua sent un instrument molt potent gràcies a la relació públic-privada en el sector de la logística”, recorda Pere Navarro. El president de BCL ha afegit que “amb la creació de l'Oficina d'Impuls de Comunitats Energètiques en el Sector Logístic podrem adoptar mesures que ajudin al teixit industrial i empresarial de Catalunya a formar part de la nova indústria 4.0, que advoca per unes activitats eminentment sostenibles amb l'entorn”. Finalment, destaca que “el Port de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona tenen una perfecta sintonia per a coordinar esforços i aconseguir així aquests objectius”.