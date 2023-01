Wayra Barcelona Hub / Telefònica

Wayra Barcelona va realitzar el 2022 una inversió global per un import d'un milió d'euros en nou startups. D'aquesta manera, Wayra manté el compromís amb l'emprenedoria tecnològica catalana.

“Aquest 2022 hem seguit demostrant el nostre compromís amb l'ecosistema emprenedor, actuant com a pont per portar la innovació i la tecnologia més disruptiva de les nostres startups als clients de Telefónica a tots els països on operem”, afirma Marta Antúnez, directora de Wayra Barcelona.

Un dels molts sectors en què Wayra Barcelona ha posat el focus el 2022 han estat startups que faciliten tota la cadena de valor del comerç electrònic, on destaquen Qoala i Rever. Qoala permet als usuaris, a través d'una extensió de navegador i app, trobar i aplicar cupons de descompte en línia i obtenir cashback a les seves més de 3.000 botigues afiliades. Rever, per la seva banda, ha desenvolupat un programari que automatitza el reemborsament de les devolucions dels ecommerce i agilitza el procés de retorn a les compres en línia.

Destaca també la inversió en startups d' Intel·ligència Artificial , com ara Haddock, l'únic programari a Europa que ajuda els restauradors a millorar el control de costos. Amb tan sols una foto de les factures, albarans o tiquets, aquesta startup catalana permet digitalitzar els documents i extreure'n tota la informació gràcies a la intel·ligència artificial per entendre la variació de preus i poder millorar els marges.

A l'aposta de Wayra Barcelona per l'àrea d'entreteniment destaca la inversió a Metasoccer, una proposta innovadora de web3 gaming creada per Champion Games, startup de Barcelona referent al sector dels videojocs. Dins l'àmbit Web3, Wayra Barcelona ha invertit també en startups com Gamium, una proposta d'identitat digital universal ia Internxt, el proveïdor d'emmagatzematge al núvol descentralitzat que utilitza tecnologia blockchain per encriptar i fragmentar els arxius augmentant la privadesa i seguretat dels seus usuaris.

A més, Wayra Barcelona ha renovat la seva aposta per sectors com Proptech, amb la reinversió a Floorfy; Logística, amb la reinversió a Kubbo; i Esports, amb la reinversió a Volava.