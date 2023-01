Arxiu - El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete @ep

Telefónica i els sindicats han pactat una pujada del 7,8% dels salaris el 2023 per donar compliment a la clàusula de revisió salarial vinculada a l'IPC real per als exercicis del 2019 al 2022 prevista al conveni d'empresa.

La mesura s'aplica als treballadors de Telefónica España, Telefónica Móviles i Telefónica Soluciones, que sumen unes 12.800 persones.

Segons l'acord de l'empresa i la representació social, s'aplicarà una revisió del salari del 6,3% a aplicar des de l'1 de gener del 2022 i un avenç de l'1,5% de la pujada salarial del 2023 , tal com ha traslladat UGT en un comunicat.

Aquesta pujada se suma als increments salarials pactats de l'1,5% per al 2019, el 2020 i el 2021 i l'1% del 2022 i la pujada del 0,7% en els plusos consolidats per compensar així l'encariment del cost de vida del 12, 5% des del 2019.

UGT ha traslladat que la culminació de la negociació és un "triomf del valor de la negociació col·lectiva" com a eina per redistribuir riquesa i ha subratllat que la negociació, consens i garanties són l'"únic camí real" per créixer com a "persones, equip i com a companyia".

Aquest acord se suma un bo de 300 euros per compensar la pujada del cost de vida pactada en una negociació anterior.

PERSONAL FORA DE CONVENI



Així mateix, UGT ha aprofitat el comunicat per instar l'empresa a iniciar un procés de negociació per actualitzar els salaris del personal fora de conveni.

Aquest col·lectiu comprèn més de 3.000 persones que treballen en més d'una desena de societats del grup, entre les quals hi ha empreses com Telxius, Fonditel, Telefónica SA, Telefónica Seguros i Telefónica Finances.

A més de la negociació sobre el personal fora de conveni, Telefónica també està asseguda a la taula amb els representants dels treballadors de Telyco, la seva filial de botigues, per pactar una revaloració salarial i extensió de conveni.