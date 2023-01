Foto: Europa Press



El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret pel qual es modifica el reglament de l'IRPF per als artistes per reduir les retencions del 15 al 2% del tipus mínim per a aquells que estiguin subjectes a relació laboral especial i del 15 al 7% per als que tributin com a autònoms amb rendiments inferiors a 15.000 euros. L?anunci ho va fer la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez.



Segons l'Executiu, aquestes mesures, consensuades a la Comissió Interministerial per al Desenvolupament de l'Estatut de l'Artista, s'han aprovat per tal de donar compliment a les mesures contingudes en aquesta norma en matèria de retencions. Rodríguez ha assenyalat que s'han posat en marxa un total de 46 de les 58 mesures pactades, d'acord amb la comissió interministerial.

En concret, Cultura indica que la primera de les mesures consisteix en la reducció del 15 al 2% del tipus mínim de retenció aplicable als rendiments del treball que derivin duna relació laboral especial de les persones artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques , audiovisuals i musicals, així com de les persones que realitzen activitats tècniques o auxiliars necessàries per al desenvolupament de la dita activitat.

En segon lloc, es redueix el tipus de retenció del 15% al 7% en relació amb les activitats econòmiques desenvolupades pels artistes. Per això caldrà que l'artista hagués obtingut en el període impositiu anterior uns rendiments íntegres d'aquestes activitats inferiors a 15.000 euros i que aquests representin la seva principal font de renda, entesa aquesta última com a més del 75% de la suma dels rendiments íntegres de activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en aquest exercici.

Segons Rodríguez, el Govern s'ha fet càrrec dels compromisos dels creadors, com ara la prestació per desocupació que beneficiarà 70.000 artistes, segons ha assegurat. "En definitiva, l'objectiu és que els professionals puguin viure dignament de la feina", ha subratllat.