L?exjugador de bàsquet Pau Gasol, nou ambaixador de Telefónica.

El millor jugador de la història del bàsquet espanyol, Pau Gasol , serà el nou ambaixador de Telefónica a tot el món en els propers tres anys, fins al 2025, en què representarà la marca als plànols institucional i comercial a Espanya, Regne Unit, Alemanya i els països de Llatinoamèrica, informa la companyia de telecomunicacions en un comunicat.

Telefónica col·laborarà amb Pau Gasol per fomentar la importància dels hàbits de vida saludable i l'esport a la societat actual, especialment entre els més joves. Aquest és un projecte que l'exjugador promou a través de la Gasol Foundation, que va fundar el 2013 amb el seu germà Marc Gasol.

Com a ambaixador de Telefónica, Pau Gasol impulsarà també la visibilitat del bàsquet espanyol a través de Movistar Plus+ . El jugador espanyol participarà a les retransmissions més importants de la plataforma (NBA, ACB i Copa del Rei), formarà part de nous reportatges exclusius que tindran la firma única de Movistar Plus+ i participarà en informatius i programes de la mateixa.

L'estrella internacional de bàsquet, que a més és emprenedor i assessor en projectes relacionats amb el benestar, compartirà els seus coneixements, experiències i interessos en els àmbits de suport a l'esport (Beques Podium), emprenedoria (Wayra), tecnologia (Telefónica Tech), o innovació educativa (42), entre d'altres.

"Aquest nomenament reforça l'aposta de Telefónica per l'esport i el suport constant al bàsquet espanyol", conclou la tecnològica a la seva nota.