Foto: Europa Press



El Mobile World Congress (MWC) 2023 preveu acollir uns 80.000 visitants i generar un impacte econòmic de 350 milions d'euros , aconseguint així més de 5,7 bilions de benefici econòmic per a Barcelona des de la seva primera edició el 2006. Així ho han concretat aquest dijous 26 de gener el cel de GSMA, John Hoffman, el director general de GSMA, Mats Granryd, i el com de la companyia, Lara Dewar, a la roda de premsa de presentació del MWC23, celebrada a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona .

L'edició d'enguany se celebrarà del 27 de febrer al 2 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, ubicat a l'Hospitalet de Llobregat, i preveu crear més de 7.000 llocs de treball temporals.



Han explicat que el congrés comptarà amb més de 1.000 ponents i 2.000 expositors i patrocinadors, entre ells Dow Jones, Accenture, Microsoft i Huawei, sent aquest últim l'expositor que ocuparà un espai més gran al congrés, amb un 50% més que els anys anteriors, ha apuntat Granryd.

MÉS DE 1.000 PONENTS

Entre els més de 1.000 ponents que acollirà el saló, hi ha el CEO de Telefónica, José Maria Álvarez-Pallete , la CEO d'Orange, Christel Heydemann , el CEO d' Extreme E, Alejandro Agag , i la CEO de Vattenfall, Anna Borg .

Altres intervencions seran les del màxim executiu de Natcracker i BostonGene, Andrew Feinberg, la CEO d'Ethio Telecom, Frehiwot Tamru, el CEO de Maersk Vincent Clerc, la CEO de G-Cash, Martha Sazon, i el de NEC corporation, Takayuki Morita.

UN MWC SOBRE VELOCITAT



D'altra banda, l'edició d'aquest 2023 se celebrarà amb el lema Velocity. Unleashing Tomorrow's technology today, i pretén presentar al públic "les tecnologies del demà, avui", ha ressaltat Hoffman, que ha explicat que hi haurà un nou espai per tractar aquest aspecte anomenat Journey to the future.

El màxim executiu de GSMA ha destacat que el focus d'aquesta edició se centra en el futur de la tecnologia i que la intenció és “donar una mostra del que és possible avui, però, el més important, del que serà possible en uns anys".