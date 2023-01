Gasolina / @EP

El preu mitjà del litre de gasolina a Espanya s'ha situat aquesta setmana a 1,636 euros, un encariment de l'1,05% en comparació de fa set dies, mentre que el del gasoil s'ubica a 1,688 euros, un 0,53% més, segons les dades del Butlletí Petrolero de la Unió Europea.

D'aquesta manera, el preu mitjà del dièsel torna a pujar, després de caure lleugerament la setmana passada, mentre que el de la benzina no ha parat de pujar des del començament de l'any.

De fet, des de començament del 2023 el preu mitjà del litre de gasolina a Espanya s'ha encarit un 3,28% i, en el cas del dièsel, l'increment ha estat de l'1,62%.

D'altra banda, la bretxa de preu entre els dos carburants s'ha tornat a reduir lleument aquesta setmana i se situa en cinc cèntims a favor del dièsel davant de la gasolina, acumulant ja 24 setmanes seguides en aquesta situació.

Tot i això, amb aquests nivells de preu els dos carburants es mantenen lluny dels màxims que van tocar l'estiu passat, quan al juliol la gasolina va arribar als 2,141 euros i el gasoil els 2,1 euros.

Així mateix, la gasolina i el gasoil segueixen una setmana més per sota de l'import que marcaven (1,818 euros en el cas del primer i 1,837 euros per al segon) abans de l'entrada en vigor de l'ajuda de 20 cèntims per litre que va aprovar el Govern a finals de març de l'any passat i que, des del començament del 2023, només es manté per al col·lectiu de professionals, que inclou transportistes, agricultors, navilieres i pescadors.

OMPLIR EL DIPÒSIT, ENTRE 6 i 14 EUROS MÉS CAR

El preu del litre de gasolina és un 7,63% més car que fa un any, mentre que en el cas del gasoil el preu és un 20,22% superior.

D'aquesta manera, omplir un dipòsit mitjà de 50 litres amb benzina a Espanya costa aquesta setmana, de mitjana, uns 81,8 euros, gairebé sis euros més que el mateix període de l'any passat (76 euros). Per part seva, omplir el tanc de gasoil aquesta setmana costa a Espanya al voltant de 84,4 euros, uns 14 euros més que fa un any (70,2).

Aquestes xifres es registren en un entorn de preus elevats del cru en el context actual, marcat per la guerra a Ucraïna. Així, aquest dijous el barril de Brent, de referència a Europa, cotitzava al voltant dels 86,62 dòlars, mentre que el Texas americà s'intercanviava al voltant dels 80,66 dòlars.

El preu dels carburants depèn de múltiples factors, com la cotització específica (independent de la del petroli), l'evolució del cru, els impostos, el cost de la matèria primera i de la logística i els marges bruts. A més, l'evolució de la cotització del cru no es trasllada directament als preus dels carburants, sinó que ho fa amb un decalatge temporal.

NIVELLS DE LA UE

Amb aquests nivells, el preu de la gasolina sense plom de 95 es manté a Espanya per sota de la mitjana de la Unió Europea, situada a 1,72 euros el litre, i de la zona de l'euro, amb un preu mitjà de 1,772 euros.

En el cas del dièsel, el preu a Espanya és inferior al de la mitjana de la UE, que és de 1,788 euros, i també se situa per sota del de la zona euro, amb un preu de 1,812 euros.