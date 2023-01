Acord de col·laboració signat aquest matí / Foto: CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) , entitat organitzadora del Saló Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) -fira referent al món de la Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain-, i el Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP ), la major entitat internacional del sector de Supply Chain, han anunciat que la celebració de la 18a edició de l' European Conference & European Research Seminar , organitzada anualment pel CSCMP, tindrà lloc a Barcelona els dies 8 i 9 de juny, dins del marc del SIL 2023 .

L'acord de col·laboració s'ha signat aquest matí a Barcelona, on han estat presents Miquel Serracanta, Board Member del CSCMP, el delegat especial de l'Estat al CZFB i president del SIL, Pere Navarro , i la directora general del CZFB i del SIL, Blanca Sorigué .

L'European Conference & European Research Seminar és un doble congrés mundial amb un enfocament europeu, que aplega els principals directius, professionals i acadèmics de les Supply Chain globals de tots els sectors d'activitat. D'aquesta manera, participants de tot el món i executius de diferents empreses, assistiran al congrés que de forma interactiva se centra en el debat intensiu de noves investigacions i novetats del sector, amb l'objectiu d'exposar i debatre qüestions contemporànies de la gestió de les cadenes de subministrament globals.

Les temàtiques inclouran els principals reptes actuals de les Supply Chain com són la sostenibilitat, la digitalització, l'eficiència, la resiliència i la gestió del talent en aquesta època post-covid.

Així mateix, durant aquesta trobada, els membres de les comunitats acadèmiques i de recerca presenten els seus treballs actuals per ser avaluats.

D'aquesta manera, tots els ponents i els assistents d'aquest prestigiós congrés internacional tindran l'oportunitat de conèixer de primera mà les novetats presentades pels expositors del SIL 2023, tal com va passar el 2011, quan Barcelona va acollir la 7a edició d'aquest mateix congrés.

Durant l'anunci de la notícia, Pere Navarro ha afirmat que “col·laborar a la 18a edició de l'European Conference & European Research Seminar és una oportunitat única per continuar impulsant la logística com a sector clau de l'economia, coincidint amb una data tan especial com és la del 25è aniversari del SIL”. “L'objectiu de les dues entitats és aconseguir una cadena de subministrament resistent en un món de canvis constants, per la qual cosa estem molt emocionats de poder-hi treballar en un únic punt de trobada on més de 650 empreses del sector presentaran les seves darreres novetats i tendències , i milers de professionals intercanviaran idees per donar resposta als reptes presents i futurs que hem d'afrontar”, afegeix.

“No hi ha dubte que és una aliança estratègica que ens permetrà retroalimentar-nos a través del descobriment de nous projectes i de l'intercanvi d'experiències en un país on conflueixen les principals rutes de trànsit de mercaderies, conegut mundialment per la seva potent xarxa d'infraestructures aèries , terrestres, ferroviàries i marítimes”, explica Blanca Sorigué. "És un honor que el CSCMP hagi tornat a comptar amb l'organització del SIL per sumar sinèrgies a la celebració del congrés després de l'edició d'èxit que vivim el 2011", assenyala.

Per la seva banda, Miquel Serracanta, Board Member del CSCMP, ha posat en relleu que “Després de 3 anys molt complicats per a les cadenes de subministrament globals, tots els ciutadans han entès la criticitat de les mateixes per disposar dels productes i materials al lloc i temps precisos. Tornar a retrobar-nos en persona per aprendre els uns dels altres és fonamental perquè les cadenes de subministrament globals siguin resilients, eficients i sostenibles, perquè la clau està en la comunicació entre humans. El congrés ens ajudarà a comprendre els nous reptes a abordar, especialment com gestionar les noves tecnologies que faciliten i visibilitzen les operacions amb les majors necessitats de talent requerides a nivell de persones i organitzacions”