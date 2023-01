El president i conseller delegat de Naturgy, Francisco Reynés.

El president i conseller delegat de Naturgy , Francisco Reynés , ha alertat d'un possible augment del preu del gas a finals d'hivern o principis de primavera, quan s'hagin de tornar a omplir els inventaris de les reserves sense el que procedeix de Rússia.

Ho ha dit aquest divendres a la trobada 'El repte de l'energia', organitzada per l'Associació Espanyola de Directius (AED).

Reynés ha recordat que l'any passat encara es van omplir usant gas rus, cosa que aquest any ja no serà possible i ha reclamat que cal evitar que "el miratge del gener" --amb uns primers 15 dies molt càlids-- tapi la visió a llarg termini.

Ha assenyalat que el gas no només serveix per a ús domèstic, sinó que la major part s'usa en processos industrials i per a la generació d'electricitat.

Ha lamentat que "en energia, la gent té opinió i no té dades", i ha destacat la necessitat d'explicar els motius de l'augment de preus perquè s'ha convertit en un tema, en les seves paraules, candent.

FACTORS DE FUTUR



Reynés ha assenyalat que hi ha tres factors que "determinaran molt" l'evolució dels preus del gas els propers mesos.

El primer és l'especulació que ha assegurat que afecta la part de les compravendes de gas que es dóna dia a dia, i que és el 25% del total --la resta està sotmesa a contractes a llarg termini--.

D'altra banda, ha recordat que Rússia és el principal productor mundial de gas i que "treure-la del medi" ha de tenir algun impacte , i finalment ha assenyalat la recuperació de l'activitat a la Xina, que el 2022 va reduir un 20% el consum a causa de les restriccions per la pandèmia.

REFORMA DEL SISTEMA



Ha assegurat que "té tot el sentit" desacoblar el preu del gas de la resta de productors d'energia, però que no és adequat mantenir les excepcions com a forma de funcionament.

Per això, ha demanat reformar el sistema energètic per reconèixer "de forma estructural" les diferències entre els diferents sistemes de producció d'energia.

Ha explicat que el gas està sotmès a costos variables, mentre que les energies renovables o la nuclear "depenen més" dels costos fixos d'inversió que es realitzen, ja que la primera matèria té un preu estable --o nul, en el cas de les renovables--.

Pel que fa a un possible sistema energètic comú a la Unió Europea ha dit que "no té sentit" voler regular de manera conjunta una cosa que a cada país té condicions diferents.