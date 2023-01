Expositor de fruita d'un supermercat/@EP

L'últim atac a la distribució d'aliments (supermercats) es va produir diumenge passat quan la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, va fer una crida a frenar els peus a “capitalistes despietats” com el president de Mercadona, Juan Roig.

Fonts de la gran distribució, destaquen de manera positiva la intermediació del ministre d'Agricultura, el socialista Luis Planas, per evitar que la distribució estigués finalment afectada per l'impost als beneficis extraordinaris, com pretenia Unides Podem.

Tot i això, alts directius del sector admeten en privat el seu temor que, després dels atacs a Mercadona, el Govern estigui preparant un 'impostos' als supermercats com a “mesura electoral”, com el que ja s'aplica a bancs i energètiques.

Cal recordar que l'Executiu va seguir el mateix patró abans d'aprovar els impostos al sector financer ia les grans empreses energètiques: atacs personals a Ana Botín i Ignacio Sánchez Galán setmanes abans d'aprovar les mesures que gravaran els beneficis de la banca i les elèctriques .



En aquell moment, el mateix Pedro Sánchez va carregar directament contra els presidents del Banco Santander i d'Iberdrola, pel seu rebuig als impostos a la banca ia les energètiques que havia plantejat un dia abans el Govern en una proposició de llei al Congrés.

“He sentit alguns dirigents de bancs, la senyora Botín, el senyor Galán; en fi, crec que, si protesten, és que anem en la bona direcció”, va proclamar el president el mes de juliol passat, a la roda de premsa des de La Moncloa en què va fer balanç del curs polític.



Sánchez va aprofitar una de les preguntes relacionades amb el nou gravamen per assenyalar la presidenta del Santander i el d'Iberdrola. És més, va postil·lar, tot seguit, “que són els mateixos que van protestar i van dir que pujant el salari mínim i la reforma laboral cauria Espanya, i ha succeït tot el contrari”.

Les empreses es regiren davant de les acusacions d'enriquiment i de no traslladar les baixades impositives al lineal i mostren com el sobrecost per l'alça de preus ha provocat una caiguda de noves obertures, que han retrocedit al nivell més baix en tres anys .

Amb l'impost als supermercats ningú vol assumir les conseqüències que podria comportar aquesta mesura en ple any electoral: una pujada del preu dels aliments als supermercats directa que no es veuria compensada amb la baixada de l'IVA de certs aliments de la cistella la compra.