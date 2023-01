Ana Botín / @EP

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, Marta Álvarez, presidenta d'El Corte Inglés, i Marta Ortega, presidenta d'Inditex, han aparegut per primera vegada al rànquing d'empresaris més exitosos el gener del 2023. Aquesta és la conclusió a què ha arribat l'Estudi Advice d'Èxit Empresarial, que identifica els líders empresarials a Espanya des del 2005.

Les tres dones són accionistes importants de les seves empreses i compten amb CEOs a qui delegar la gestió de les seves empreses: Héctor Grisi a Santander, Santiago Bau i José María Folache a El Corte Inglés, Óscar García Maceiras a Inditex.

En aquest estudi, Isidre Fainé ha tornat a ser nomenat millor gestor empresarial d'Espanya per sisè any consecutiu, a causa de la seva feina a la Fundació Bancària La Caixa, el seu compromís social i la direcció de Criteria-Caixa, un hòlding que agrupa diverses empreses espanyoles com Naturgy, CaixaBank, Telefónica, etc.

El 2022, "la nova CaixaBank" es va consolidar, nascuda després de la compra de Bankia, de la qual Fainé va ser inspirador i impulsor. Per part seva, José María Goirigolzarri i Gonzalo Gortázar, president i CEO de CaixaBank, es veuen reforçats en la seva bona imatge i reputació, per haver dut a terme la integració amb èxit.