La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño / @EP

La vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño , ha afirmat que té "clar" que els salaris "han de pujar" a Espanya, "i no només el salari mínim", i ha recalcat que les condicions laborals dels treballadors s'han de millorar per "seguir en una línia positiva de creació d'ocupació i de reducció de la desocupació, especialment de la desocupació juvenil".

"Aquest és el context en què jo espero que els propers dies avancem amb els agents socials, perquè sempre és millor que les decisions es prenguin amb acord. Des que arribem al Govern hem pujat l'SMI un 36%, una pujada sense comparació amb altres països. Hem de seguir en aquesta línia per complir l?objectiu d?arribar al 60% del salari mitjà, d?una manera que se segueixi impulsant la creació d?ocupació i la baixada de l?atur", ha assegurat en una entrevista a El País.

La ministra ha defensat que el millor per a Espanya seria aconseguir un "gran" pacte de rendes amb una perspectiva plurianual "perquè doni confiança als treballadors, als empresaris i als inversors" i ha indicat que no fa "res més" que instar als empresaris per assolir aquest objectiu. "Seria desitjable per contribuir a l'estabilització dels preus, proporcionar confiança i permetre una recuperació dels salaris", ha sostingut.

Calviño ha reconegut que no els sorprèn que l'activitat econòmica estigui entrant en un nou camí de desacceleració i creixement més feble però ha qualificat el mercat laboral el 2022 com a "extraordinari". "El primer any de la reforma laboral s'ha tancat amb una importantíssima creació d'ocupació, baixada de l'atur i reducció de set punts de la temporalitat. El nostre mercat laboral s'està europeitzant, amb una ocupació més estable de millor qualitat, que era l'objectiu de la reforma i del pla de recuperació en general”, ha apuntat.

En aquest sentit, ha destacat que Espanya encadena dos anys "amb un creixement molt fort", fet que ha superat les previsions, tot i estar en un entorn d'"alta incertesa". "Si seguim en la mateixa línia, recuperarem el nivell de PIB prepandèmia a mitjans d'aquest any. Alguns indicadors ja han superat amb escreix els nivells prepandèmia: l'ocupació, les exportacions, els ingressos fiscals. En molts d'ells el que estem recuperant no són els nivells prepandèmia, sinó els nivells previs a la gran crisi financera del 2008”, ha puntualitzat.

EMPRESES FORTES

Pel que fa a la baixada de l'IVA dels aliments i dels impostos, la ministra ha considerat que beneficiarà els més vulnerables però també servirà per lluitar contra el frau fiscal i l'aflorament de l'economia submergida.

Calviño, preguntada per les declaracions d'Ione Belarra sobre Juan Roig, ha sentenciat que el Govern ha donat suport a totes les empreses d'Espanya i ha destacat que l'economia requereix "empreses fortes que inverteixin, que creïn ocupació, de la mateixa manera que requereix d'una població tan capacitada com sigui possible".