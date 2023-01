Diners / Arxiu

L' Índex de Preus de Consum (IPC) va baixar tres dècimes al gener en relació amb el mes anterior, però va elevar una dècima la taxa interanual, fins al 5,8%, pel preu més gran dels carburants, segons les dades avançades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en què s'inclouen, per primera vegada, ponderacions procedents de la Comptabilitat Nacional, així com els mercats lliures del gas i l'electricitat.

Amb la pujada registrada el primer mes del 2023, la inflació trenca amb cinc mesos consecutius de descensos en la seva taxa interanual, en què va arribar a baixar més de cinc punts.

De fet, la dada de gener, que haurà de ser confirmada per Estadística a mitjans del mes que ve, és cinc punts inferior al pic assolit el mes de juliol passat, quan la inflació va escalar fins al 10,8%, el nivell més alt des de setembre del 1984.

Segons l'INE, la pujada de l'IPC interanual fins al 5,8% al gener es deu, principalment, a l'encariment dels carburants ja que els preus de vestit i calçat han baixat menys a l'arrencada d'aquest any del que ho van fer a gener del 2022.

Per contra, Estadística destaca que els preus de l'electricitat van baixar més el gener del 2023 que l'any passat.

El Ministeri d'Afers Econòmics ha destacat en un comunicat que la inflació "es va estabilitzar al gener al nivell més baix des del novembre del 2021" i que només va pujar una dècima malgrat la retirada de la bonificació generalitzada al combustible.

LA SUBJACENT ESCALA FINS AL 7,5%, RÈCORD DES DEL 1986

L'INE incorpora a l'avanç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que al gener va pujar cinc dècimes, fins al 7,5%, situant-se 1,7 punts per sobre de l'IPC general i en el seu valor més alt des del desembre del 1986.

El Departament que dirigeix Nadia Calviño espera que la subjacent arribi al màxim el primer trimestre d'aquest any i segueixi el camí descendent de la inflació general i dels costos energètics i les matèries primeres.

En termes mensuals (gener del 2023 sobre desembre del 2022), l'IPC va registrar un descens de tres dècimes, davant l'increment del 0,2% del mes anterior i la baixada del 0,4% experimentada un any abans.

El primer mes del 2023, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la taxa interanual en el 5,8%, tres dècimes per sobre de la registrada el mes anterior.

Per part seva, la variació mensual estimada de l'IPCA ha estat del -0,5%. L'INE publicarà les dades definitives de l'IPC de gener el proper 15 de febrer.

CANVIS METODOLÒGICS A L'IPC

L'Índex de Preus de Consum (IPC) que publica aquest dilluns l'INE incorpora novetats metodològiques per adaptar-lo a la normativa de la Unió Europea i millorar-ne la qualitat, segons ha explicat l'organisme.

Entre aquests canvis hi ha la incorporació a l'IPC del mercat lliure del gas i de l'electricitat; modificacions en l'estructura de ponderacions perquè la font principal per calcular-les passa a ser la Comptabilitat Nacional (CN), en lloc de l'Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF), i la recol·lecció dels preus per mitjà de dispositius electrònics , canvi que es farà efectiu al llarg del 2023.

Pel que fa al gas i l'electricitat, les tarifes fins ara considerades per al càlcul de l'indicador es referien exclusivament al mercat regulat. Al llarg del 2022, les principals companyies distribuïdores van adaptar els seus sistemes de processament de la informació per respondre a les exigències metodològiques de l'IPC.

Fruit d'aquest treball es poden incorporar ara els mercats lliures de l'electricitat i el gas al càlcul de l'IPC "amb plenes garanties", segons l'INE, que ha agraït la seva col·laboració a les companyies energètiques, "la feina de les quals ha estat essencial per poder desenvolupar el mètode idoni per incorporar el mercat lliure als dos sectors".

L'organisme ha precisat que aquesta incorporació dels mercats lliures de l'electricitat i el gas al càlcul de l'IPC compta amb el suport d'Eurostat, l'oficina estadística de la Unió Europea.

ALIMENTS I HABITATGE PERDEN PES A L'IPC

L'INE actualitza cada any el pes o la importància dels components de l'IPC i cada cinc anys renova l'estructura completa per a tots els nivells de desagregació i ho fa tenint en compte l'Esquesta de Pressupostos Familiars (EPF). Tot i això, la Comissió Europea va establir que des del gener del 2023 s'havia d'utilitzar la Comptabilitat Nacional com a font principal de l'estructura de ponderacions, en substitució de l'EPF.

Així, l'estructura general de ponderacions de l'IPC vigent des del gener d'aquest any s'obté a partir de la despesa en consum final de les llars de la comptabilitat nacional.

Després dels canvis en les ponderacions per al 2023, els grups que més pes guanyen són Medicina, Transport, Oci i Cultura i Altres i els que perden pes són Aliments, Habitatge i Vestit i Calçat.

Finalment, l'organisme ha explicat que al llarg del 2023 s'implantarà la recollida de preus mitjançant dispositius electrònics a establiments.

Fins ara, la informació s'anota en qüestionaris en paper, que posteriorment s'enregistra a les dependències de l'INE per al seu processament i inici del procés de validació, control i càlcul dels índexs.

"La implantació de la recollida informatitzada facilita i automatitza tot aquest procés, cosa que redunda en una major rapidesa a disposar de la informació gravada, una disminució dels potencials errors d'enregistrament i una major eficiència en el tractament de la informació addicional recollida", destaca l'INE.