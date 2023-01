Habitatge en venda / @EP

La pujada dels preus immobiliaris no ha donat treva, ia ciutats importants com Barcelona o Madrid , encara menys. De fet, segons el portal immobiliari pisos.com , fins a les zones tradicionalment barates han deixat de ser-ho. En el cas de la capital catalana, el districte de Nou Barris, amb més de 168.000 persones, és la zona més assequible per comprar un habitatge... tot i que els preus superen els 2.700 euros/m2.

Les zones on més s'ha encarit el preu són els barris de Can Peguera, Canyelles, Ciutat Meridiana, Turó de la Peira, Guineueta, Prosperitat, Trinitat Nova, Roquetes, Porta, Torre Baró, Vallbona, Verdun i Vilapicina i la Torre Llobeta, on l'increment ha estat d'un 10% el darrer any. Per fer-nos-en una idea, un pis d'uns 90m2 rondaria els 245.000 euros.

El tram següent de preus ja superen de forma sistemàtica els 3.000 euros/m2. Als districtes de Sant Andreu i Horta-Guinardó, els preus han pujat un 5% els últims dotze mesos, fins a arribar als 3.225 euros/m2 i 3.375 euros/m2, respectivament.

Des del portal immobiliari s?apunta que la tipologia d?habitatge que predomina a les zones més econòmiques de Barcelona és de cases petites i allunyades del centre.

MADRID

A la capital espanyola, només hi ha un districte on el metre quadrat costa menys de 2.000 euros: Villaverde (1.830 euros/m2). Tot i això, la resta de preus es mouen entre els 2.000 i els 3.000 euros per metre quadrat a Usera, Pont de Vallecas, Carabanchel, Llatina, Vila de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro i San Blas.

Gairebé totes aquestes zones han vist com els pisos que estaven a la venda pujaven de manera important els seus preus. De vegades, fins i tot increments de dos dígits. Per exemple, a Tetuan i Puente de Vallecas, els habitatges es van encarir un 17%, a Carabanchel un 13%, ia Villa de Vallecas un 10%. A Madrid, el preu mitjà de les cases va pujar un 8% anual el 2022, fins a 4.397 euros/m2.

FALTEN HABITATGES

El problema és que la demanda de compra als barris amb preus més inferiors no és tan elevada com als districtes del centre, però l'oferta sí que és reduïda. Les previsions apunten que el mercat residencial entrarà en un canvi de cicle, i per això la pujada de preus serà més moderada.