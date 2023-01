El CEO de la companyia. Foto: Europa Press

Glovo ha anunciat l'acomiadament de 250 treballadors , el 6,5% de la plantilla actual , cosa que "impactarà en bona mesura" en la composició de la seva seu a Barcelona. El conseller delegat i fundador de l'empresa, Óscar Pierre, ha detallat en una carta oberta aquest dilluns 30 de gener que la decisió afectarà les funcions de suport empresarial, contractació i dades, i ha garantit que no afectarà missatgers, personal de magatzem ni empleats de primera línia.

Pierre ha lamentat que el "ràpid creixement" de l'empresa ha provocat "ineficiències en les seves operacions", i ha anunciat que aquest 2023 la companyia farà anàlisis en profunditat del funcionament de tots els departaments per corregir-los.

"Quan creixes tan ràpid, hi ha una necessitat d'escalar l'equip tan ràpid com puguis per gestionar la situació", ha explicat, tot i que ha defensat que la despesa de la companyia sempre ha estat frugal. Ha explicat que, l'octubre del 2022, Glovo va començar a veure "una desacceleració" de les taxes de creixement anuals, així com de la demanda, que ha atribuït a les taxes d'interès i inflació ia la pèrdua de poder adquisitiu dels consumidors. Pierre ha augurat que Glovo protagonitzarà "un creixement fort de doble dígit" per a aquest 2023 i ha defensat que la indústria té "un futur brillant per endavant".