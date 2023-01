La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño / @EP

El Fons Monetari Internacional (FMI) anticipa una forta desacceleració de l'economia espanyola aquest any, quan creixerà un 1,1%, davant del 5,2% de l'any passat, mentre que de cara a l'any que ve anticipa una expansió del 2, 4%, segons l'actualització de les perspectives econòmiques mundials que ha publicat aquest dimarts la institució.

D'aquesta manera, si bé l'FMI manté els seus pronòstics per a Espanya, que va donar a conèixer a mitjans de gener, en comparació amb les previsions de l'octubre passat Espanya és l'única de les grans economies que veu rebaixada les expectatives de creixement tant pel 2023 com per al 2024.

Tot i això, l'economia espanyola continua comptant amb les previsions més optimistes d'expansió per part de l'FMI per a aquest any i el següent entre les grans economies de la zona de l'euro.

A les conclusions del directori de l'FMI sobre l'economia espanyola, publicades el 19 de gener passat, la institució anticipava que Espanya arribarà al nivell d'activitat previ a la pandèmia a principis del 2024.