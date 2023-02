Josep Sánchez Llibre, president de Foment / Foment del Treball

Foment del Treball ha valorat positivament que el Govern de la Generalitat hagi arribat a un acord per a tenir pressupostos per a aquest 2023. El pacte permet tenir uns comptes per a Catalunya que arriben als 41.000 milions d’euros i fomenten la inversió. Destaquen el pla de reinversió industrial i altres elements que es varen acordar en el Consell del Diàleg Social. El president Josep Sánchez Llibre ha recordat que “hagués estat una irresponsabilitat la pròrroga” dels pressupostos.

La patronal catalana es congratula d’aquest acord perquè significa un element d’estabilitat necessari per al bon funcionament de l’economia productiva. De fet, fa mesos que Foment insisteix en la necessitat de responsabilitat dels partits catalans per tal de tenir aquests pressupostos.

Pel president de la patronal catalana també és destacable que s’hagi acordat agilitzar la realització de “diverses infraestructures cabdals per la competitivitat del país” com són la B-40, el centre BCN World, l’ampliació de l’aeroport del Prat i l’impuls d’inversions a Rodalies Renfe. Foment ja havia reclamat en anteriors ocasions aquest impuls.

No obstant, Foment considera que els pressupostos, que són fruit del pacte entre diverses forces polítiques, tenen un element de forta pressió fiscal que pot dificultar la competitivitat de l’acció econòmica, sobretot la de pimes i autònoms, que poden ser un fre. En aquest sentit, Josep Sánchez Llibre ha avançat que “Foment presentarà esmenes per baixar la pressió fiscal dels catalans”.