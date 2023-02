Michael O'Leary @ep

El conseller delegat de Ryanair, Michael O'Leary, preveu una pujada del preu dels bitllets d'avió entre el 5% i el 10% al llarg del 2023, segons ha manifestat en una roda de premsa a Lisboa (Portugal).

Així, per a aquest any ha estimat que molts nord-americans vindran a Europa a causa de la fortalesa del dòlar, així com ha previst un "retorn dels asiàtics". També ha avançat que les reserves per a Setmana Santa i estiu són "molt fortes", concloent que la demanda "està molt per sobre dels volums prepandèmia".

A parer seu, la voluntat dels clients no serà un problema ja que "totes les dades demostren que la gent vol viatjar", i ha afegit que la gent "pot retallar en altres coses, però viatjarà".

D'altra banda, O'Leary ha assegurat que la capacitat a Europa per a vols de mitjana distància se situarà al 90% del que era abans de la pandèmia.

A més, el conseller delegat de la 'low cost' ha advertit que Europa està entrant en un període "inevitable" de consolidació d'aerolínies després de la pandèmia, ja que "les companyies tradicionals lluiten per navegar en un panorama competitiu".

En aquest sentit, O'Leary creu que el sector a Europa passarà a tenir quatre grans aerolínies: Lufthansa, Air France-KLM, IAG i Ryanair.