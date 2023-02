Foto: CaixaBank

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 3.145 milions d'euros el 2022 , un 29,7% més que a l'exercici anterior tenint com a base perímetres homogenis, gràcies a la fortalesa comercial ia les sinergies de la integració.

Si es tenen en compte els impactes extraordinaris generats per la integració de Bankia, el resultat baixa un 39,8%, ja que el benefici el 2021 va ser de 5.226 milions d'euros per l'aportació positiva a efectes comptables de 4.300 milions del fons negatiu de comerç o badwill i altres resultats extraordinaris associats a la fusió.

Durant el 2022, any en què s'ha culminat el procés d'integració, CaixaBank ha estat capaç de mantenir el ritme comercial malgrat el context d'incertesa generat arran de la invasió d'Ucraïna, i ha complert els objectius financers i d'activitat. A més, la rendibilitat sobre els recursos propis (ROTE) ha pujat fins al 9,8% i la ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries ha millorat fins al 51,9%.

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri , ha afirmat que “2022 ha estat un any d'una rellevància enorme per a CaixaBank. Hem conclòs amb gran èxit el procés d'integració de la fusió més gran del sector financer del nostre país; hem presentat al mercat el nostre primer pla estratègic després de la fusió, un pla que ens ha de guiar al període 2022-2024 per aconseguir l'objectiu últim de la nostra integració, que és liderar el procés de transformació del sector financer; i hem posat de llarg el nostre propòsit de marca 'Estar a prop de les persones per a tot el que importa'”.

“Mirem el futur amb optimisme i amb una gran ambició. El nostre objectiu és seguir recolzant la societat, les famílies i les empreses, perquè aquesta és, sens dubte, la millor aportació que podem fer des de CaixaBank per acompanyar i impulsar la transformació de la nostra economia”, ha subratllat Goirigolzarri.

El president de CaixaBank ha posat en valor que l'entitat va tancar l'any amb una fortalesa financera més gran i una sòlida posició de capital, cosa que permet abonar als accionistes un dividend de 1.700 milions d'euros, un import que s'eleva a 3.500 milions si se sumen els 1.800 milions del programa de recompra d'accions. “Això ens situa al camí per aconseguir el nostre objectiu de distribuir fins a 9.000 milions en el període 2022-2024”, ha indicat.

Per la seva banda, el conseller delegat, Gonzalo Gortázar , ha destacat que “a CaixaBank hem completat un any molt positiu en termes de dinamisme comercial, qualitat creditícia i fortalesa financera. Estem especialment satisfets amb el fort creixement de l'activitat, que reflecteix la nostra capacitat i voluntat de donar suport a l'economia de les famílies i les empreses, i, amb la millora del resultat, que ens permet augmentar substancialment la retribució als nostres accionistes i la nostra contribució a l'Obra Social de la Fundació ”la Caixa”.

"Vull destacar l´esforç de tota la plantilla de professionals de CaixaBank, que han estat capaços de completar amb gran èxit la integració sense deixar d´oferir un servei de qualitat a tots els nostres clients i augmentar la nostra activitat comercial", ha assegurat Gortázar.