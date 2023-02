Cartell de 'Es lloga' / @EP

El preu del lloguer va assolir màxims històrics a 13 comunitats autònomes al llarg del 2022, i en l'àmbit nacional es va situar en nivells rècord al maig, juny i juliol, per tancar l'exercici en un preu mitjà d'11,03 euros per metre quadrat al mes, segons Fotocasa.

Catalunya, Madrid, Castella-la Manxa i Aragó van ser les quatre comunitats que van acabar el 2022 sense tocar màxims, tot i que Fotocasa pronostica que les dues primeres ho faran al llarg del 2023.

La directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, ha apuntat que els rècords als preus dels lloguers "dificulta encara més l'accés a l'habitatge".

"L'escalfament es produeix a les zones més locals fins que es traspassa a nivell nacional i ja veiem com la situació és de risc a tot Espanya", ha explicat Matos.

També ha reconegut que hi ha una "contracció de l'oferta molt pronunciada, del voltant del 35% a nivell nacional", i ha advertit que els increments de preus "posen de manifest l'alarmant situació que travessa el mercat del lloguer".

Entre les 13 comunitats que van assolir màxims el 2022, la primera a fer-ho va ser La Rioja, en tocar els 8,40 euros per metre quadrat al juny. Tot i això, al tancament de l'any, els llocs havien caigut un 6%, fins als 7,88 euros per metre quadrat.

Al juliol, van arribar als preus més alts Cantàbria, Castella i Lleó, Extremadura i Múrcia, com apunta Fotocasa, i un mes després va marcar màxims històrics en el preu del lloguer Astúries.

Navarra va registrar els preus més alts del lloguer a l'octubre, mentre que el País Basc ho va fer al novembre. Per part seua, Andalusia, Balears, Canàries i el País Valencià van tancar l'any amb els lloguers més elevats de la seua història.

Entre les quatre comunitats que no han arribat a màxims, Madrid es va quedar a un 0,2% de superar el preu màxim d'abril del 2020, quan va registrar els 15,45 euros per metre quadrat, mentre que Catalunya està a un 1,6% de superar el màxim d'abril del 2020, en 15,16 euros per metre quadrat.

Tot i això, Aragó i Castella-la Manxa estan molt més allunyades dels seus màxims històrics, un 18% per sota, en tots dos casos, del preu màxim que es va registrar el juny del 2008 i el novembre del 2007, respectivament.