El president de CaixaBank, en un acte de l'entitat. Foto: CaixaBank

Durant la roda de premsa de presentació dels resultats econòmics de 2022, Catalunya Press ha preguntat al president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, sobre les reperscussions econòmiques de la guerra d'Ucraïna. El presidente ha apuntat que "seria una bona notícia que acabés la guerra", ja que aquest es complirà un any del seu inici.Tot i això, Goirigolzarri ha lamentat que "no sembla que això passarà d'aquí a poc" i ha apuntat que el conflicte té "repercussions econòmiques" que han patit, pateixen i patiran tant empreses com ciutadans.

D'altra banda, qüestionat sobre si tem que alguns partits polítics vulguin embargar alguns habitatges propietat dels bancs, el president de CaixaBank ha destacat que "al nostre programa d'ajudes socials tenim un total de 1.200 habitatges que es posen a disposició de famílies amb pocs recursos a un preu social". En aquest sentit, va destacar la tasca de la Fundació La Caixa, principal impulsora de l'obra social de l'entitat bancària.

3.145 MILIONS DE BENEFICIS

"2022 ha estat un any d'una enorme rellevància per a CaixaBank. Hem conclòs amb gran èxit el procés d'integració de la fusió més gran del sector financer del nostre país; hem presentat al mercat el nostre primer pla estratègic després de la fusió, un pla que ens deu guiar en el període 2022-2024 per aconseguir l'objectiu últim de la nostra integració, que és liderar el procés de transformació del sector financer; i hem posat de llarg el nostre propòsit de marca Estar a prop de les persones per a tot allò que importa ”, ha destacat , en la seva intervenció, Goirigolzarri.

Els resultats del 2022 s'han tancat amb 3.145 milions d'euros de beneficis per a CaixaBank, que mira “el futur amb optimisme i amb una gran ambició”.