L'activitat del sector privat de la zona euro es va tornar a expandir al gener per primera vegada des del juny del 2022, segons reflecteix l'índex compost de gerents de compra (PMI), que va pujar a 50,3 punts des dels 49,3 de desembre de l'any passat, amb Espanya entre els països que van registrar millors dades d'activitat a l'arrencada del 2023.

"La represa del creixement de l'activitat total empresarial, encara que marginal, és una bona notícia i suggereix que la zona euro podria escapar-se d'una recessió", va destacar Chris Williamson, economista en cap de S&P Global Market Intelligence.

Aquesta millora dels nivells d'activitat a la zona euro el primer mes del 2023 va reflectir l'impuls del sector serveis, amb una pujada del PMI a 50,8 punts des dels 49,8 del mes anterior, mentre que el PMI manufacturer es va mantenir en contracció, amb una lectura de 48,8 punts, davant dels 47,8 de desembre, tot i així el millor resultat des d'agost del 2022.

La recuperació per tercer mes consecutiu dels nivells d'activitat empresarial a la zona de l'euro va ser possible gràcies a una menor caiguda de la demanda, ja que les noves comandes rebudes van disminuir al ritme més feble dels darrers set mesos, incloent-hi una estabilització de la demanda en el sector serveis.

Així mateix, malgrat que persisteixen les condicions desafiadores als mercats d'exportació, les noves comandes de l'estranger van disminuir al gener al ritme més baix des del juny del 2022.

D'aquesta manera, les empreses de la zona euro van aconseguir reduir les carteres de comandes pendents de completar per setè mes consecutiu, malgrat això els nivells d'ocupació van augmentar al gener, fins i tot amb una acceleració de la taxa de creació de llocs de treball .

Pel que fa a la inflació, el primer mes del 2023, si bé es va observar una nova disminució de la inflació en els preus pagats, fins al nivell més feble des d'abril del 2021, es va apreciar un lleu repunt en la inflació dels preus cobrats .

"Segueix sent massa aviat per ignorar completament els riscos de recessió", va advertir Williamson, per a qui l'impacte de la pujada dels tipus d'interès en el creixement econòmic encara no s'ha experimentat del tot.

"Queda per veure si la zona euro pot aprofitar l'expansió marginal observada al gener o si podríem veure una repetició del que va passar el 2012, quan l'encoratjador tornada al creixement al començament de l'any va ser fràgil i va donar pas a una nova desacceleració", ha conclòs .