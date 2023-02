Prova pilot d´un nou sistema d´e-Bicibox obert, amb bicicletes elèctriques compartides ancorades a la vista, amb un funcionament similar al del Bicing. | @ep

L' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha mobilitzat 128,53 milions d'euros durant aquest mandat en forma de subvencions europees, que ha destinat a 73 projectes , com la Zona de Baixes Emissions , el pla de rehabilitació energètica d'habitatges , el Bicibox i la millora de residus i dels espais fluvials .

L'administració metropolitana ha finançat aquests projectes tant a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) com dels fons Next Generation UE -en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència- oa través d'altres programes europeus i internacionals, ha informat en un comunicat.

Dels 73 projectes subvencionats per la UE, 15 han estat finançats amb fons Feder, quatre amb fons Next Generation i 54 mitjançant altres convocatòries europees; i l'AMB n'ha liderat 25 i ha participat com a sòcia en 48 més.

La inversió europea cobreix el 66% del cost total dels projectes desenvolupats , que puja a 194 milions d'euros, i amb aquesta inversió l' AMB promou la millora dels serveis i les infraestructures de la metròpoli de Barcelona.

Té com a objectiu afavorir el pas cap a una economia baixa en carboneig , transformar la mobilitat cap a un model més sostenible, digitalitzar el territori, protegir el medi ambient i millorar el patrimoni cultural i rehabilitar els habitatges obsolets que es troben a la metròpolis.

A través d'un conveni de col·laboració amb la Generalitat , l'AMB rep finançament dels fons Feder per a 10 projectes, amb un pressupost total de 70,45 milions d'euros i una despesa subvencionable de 56,93 milions d'euros, del qual l' AMB podreu arribar a recuperar un màxim del 50%.

També hi ha 54 projectes que han estat finançats a través d'altres convocatòries europees, amb un pressupost de 10,36 milions d'euros, dels quals l'AMB ha rebut 9,14 milions de subvenció, fet que suposa una aportació mitjana del 88,21 %.