Acomiadament d'Amazon / Arxiu

Amazon estaria intentant estalviar-se una milionada en liquidacions malgrat voler desfer-se de més de 600 treballadors. Segons apunta el diari Vozpópuli, la multinacional només ha ofert el trasllat a altres centres a 132 dels 745 empleats de la sucursal de Martorelles. Les alternatives proposades són els centres de Saragossa o Girona, a 300 i 120 quilòmetres de distància, respectivament.

La sucursal tancarà les portes a partir de l'abril després de sis anys de funcionament. El Departament de Treball de la Generalitat exercirà com a mediadora entre la direcció d'Amazon i els treballadors, que estan en vaga fins al proper dia 17 de febrer.

Segons informen fonts sindicals, Amazon pretén estalviar-se uns 30 milions d'euros entre rebaixes salarials i/o indemnitzacions, en cas que la plantilla opti per no continuar a l'empresa. Per als treballadors de Martorelles, la proposta original d'Amazon era de 3.000 euros si acceptaven marxar a Saragossa, i 1.500 per a qui marxés a Girona. Tot i això, aquesta prima ha augmentat fins als 5.760 euros bruts en tots dos casos.

D'altra banda, els treballadors, representats per Comissions Obreres, reclamen una prima de nou mesos de sou i indemnitzacions de 69 dies per any treballat per a aquells que optin per no seguir en companyia, mentre que Amazon ofereix 20 dies amb un màxim de 12 mesos .

Per les recol·locacions fora de Barcelona, s'estimen unes rebaixes salarials al voltant del 30%. De fet, tenint en compte que els sous giren uns 1.700 euros nets mensuals, l'estalvi rondaria uns sis milions d'euros.