AgroBank , la divisió especialitzada en el sector agroalimentari de CaixaBank, ha finançat el conjunt de la cadena agroalimentària amb 29.479 milions d'euros el 2022, fet que suposa un increment del 95,6% en comparació de l'exercici anterior.

A més, l'entitat té actualment a disposició dels seus clients 7.000 milions d'euros en crèdits preconcedits, amb disponibilitat immediata, perquè puguin dur a terme els projectes necessaris per impulsar els seus negocis.

AgroBank tanca l'exercici 2022 amb més de 510.000 clients agro, de manera que un de cada dos agricultors i ramaders a Espanya treballen amb CaixaBank, gràcies al fet que compta amb la xarxa d'oficines especialitzades més gran, amb presència a totes les províncies, i amb un equip de més de 3.000 gestors especialitzats.

“L'important increment de la xifra de finançament reflecteix l'aposta de CaixaBank pel sector agroalimentari i per ser a prop dels nostres clients. L´any 2022, que ha estat marcat per la incertesa generada per la invasió d´Ucraïna, el sector agro espanyol ha tornat a estar al´alçada”, ha afirmat el director d'AgroBank, Sergio Gutiérrez.

A més, ha subratllat que “malgrat l'entorn complex, el sector ha seguit avançat en sostenibilitat, innovació i digitalització, per fer front als reptes que té al davant. I en aquest camí ha comptat amb el suport d'AgroBank, el llançament de l'Ecosistema d'Innovació i Digitalització, AgroBank Tech, desenvolupant programes com AgroBank Tech Digital INNovation, el partnership amb l'EIC o el Digital Toolkit Agro”.

PROPOSTA DE VALOR

La proposta de valor d'AgroBank combina el desenvolupament dels millors productes, serveis i eines adaptats a les necessitats dels agricultors, els ramaders o els cooperativistes, a més d'un assessorament proper i integral, no només amb el suport financer, sinó que també ofereix la planificació conjunta, lajuda a la formació i lespecialització per oferir un servei realment útil.

Per això, els més de 3.000 gestors agro de CaixaBank compten amb un alt coneixement del sector i mantenen una formació continuada i especialitzada. Així, els responsables d'AgroBank a totes les direccions territorials de l'entitat tenen coneixements específics en funció dels tipus de cultius i ramaderies de cada població, i els equips de riscos estan especialitzats a les seves zones d'influència per tal que coneguin molt de prop de les necessitats dels clients i entenguin els seus fluxos financers.

La proposta de valor d‟AgroBank es basa en quatre verticals. Com a valor diferencial, compta amb una extensa de xarxa d'oficines present a tots els territoris on el sector agroalimentari juga un paper preponderant en l'economia de la zona i els equips especialitzats que donen servei als clients. Es tracta d'una xarxa de 1.152 sucursals AgroBank, la més gran del sector, totes amb un disseny temàtic i personalitzat en funció del principal sector productiu del territori on s'ubiquen.

Com a segon vertical, hi ha el catàleg de productes, serveis i eines més complet del mercat, sense oblidar la forta capacitat de finançament especialitzat, com el confirming i el factoring , o l'activitat de comerç exterior. Productes concrets per a la conversió a ecològic o per a la transformació de l'oliverar són algunes de les novetats de l'exercici 2022 que ja formen part del nou catàleg.

El tercer pilar són les accions d'impuls al sector on, a través de la Comunitat Agro, clients i no clients tindran accés a tota la informació que fan que AgroBank sigui referència al sector, com la participació a fires i jornades, la Càtedra AgroBank de Qualitat i Innovació al sector Agroalimentari de la Universitat de Lleida o la Càtedra Dona, Empresa i Món Rural amb la Universitat de Castella-la Manxa. A més, l'entitat aposta per plans per fomentar el relleu generacional al sector per a joves agricultors, centrats en l'ús de noves tecnologies, amb formació en innovació, digitalització i sostenibilitat.

L'últim vertical de la proposta de valor d'AgroBank és l'AgroTech per acompanyar els clients en la transició cap a un agro del futur, basat en la innovació, la digitalització i la sostenibilitat. Entre les iniciatives, hi ha el programa AgroBank Tech Digital INNovation d'acceleració de startup especialitzades al sector agro.

D'altra banda, AgroBank col·labora de manera activa amb les principals organitzacions del sector -tant a nivell nacional com regional- a través de convenis de col·laboració, i també ho fa amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb què el 2022 ha signat un conveni per impulsar la innovació, la inclusió de la dona rural, la formació en zones rurals a través de CaixaBank Dualiza i l'emprenedoria rural juntament amb MicroBank, l'entitat de microcrèdits més gran d'Europa.