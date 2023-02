FACUA-Consumidors en Acció ha detectat 12 productes amb reduflació entre els 507 preus analitzats en un estudi on s'ha comparat l'evolució dels preus a nou cadenes de supermercats. Es tracta de marques que han reduït la mida de l'envàs o el pes del producte i, a més, n'han pujat el preu.

Fins a un 78,9% més cara que fa un any costa la maionesa casolana Calvé a Supermercats MAS per un article el pot del qual és ara més petit, de manera que conté menys quantitat.

Aquesta coneguda marca de maionesa es comercialitzava el gener del 2022 en aquesta cadena de supermercats andalusa en format de 225 mil·lilitres, a un preu, segons el catàleg vigent entre el 10 i el 27 de gener, de 0,99 euros.

El 2023, s'ha reduït lleugerament la mida del pot fins als 210 mil·lilitres, una quantitat que amb prou feines s'aprecia a simple vista. En qualsevol cas, el preu d'aquest producte, malgrat contenir 15 mil·lilitres menys que fa un any, s'ha encarit un 78,9% fins als 1,70 euros, pujada que puja fins al 91,7% si es té en compte la variació per litre. Aquest fenomen es coneix com a reduflació.

FACUA-Consumidors en Acció adverteix d'aquesta pràctica que duen a terme algunes empreses i que consisteix a reduir la mida de l'envàs o la quantitat de producte que es ven mantenint, i fins i tot augmentant-ne en molts casos, el preu.

Patates Ruffles sabor pernil

A més de la maionesa casolana Calvé a Supermercats MAS, també s'ha detectat una reducció del format a les patates Ruffles sabor pernil a Carrefour . Aquest producte contenia 295 grams el gener del 2022, a un preu de 2,89 euros. Al gener de 2023, el preu de venda era de 3,79 euros, reduint-se el format a 275 grams. Per tant, no només ha perdut quantitat de producte, sinó que a més ha incrementat el preu de l'envàs un 31,1%. Si es compara el preu per quilo, la pujada és molt més gran, del 40,6%.

FACUA ha detectat tres casos més de reduflació en productes comercialitzats a Eroski . En concret, es tracta del gel Sanex , que el gener de l'any passat tenia format de 600 mil·lilitres, i el gener d'aquest any ha baixat a 550 mil·lilitres. Tot i tenir menys quantitat, el preu del producte ha passat de 3,29 euros el 2022 a 3,65 euros el 2023 (un 10,9% més). La pujada per litre puja fins al 20,9%.

El gel blau marca Vipp Express ha passat de contenir 40 a 37 dosis, pujant a més un 11,2% el preu en un any (de 10,70 a 11,90 euros). L'increment del preu per dosi de producte puja fins al 18,5%. Per la seva banda, els cereals Nestlé Fitness es venien el 2022 en format de 450 grams, mentre que aquest any el mateix producte conté 375 grams, sent a més un 11% més car (de 2,90 euros a 3,22 euros). L'increment del preu per quilo d'aquests cereals el darrer any és del 33,2%.

Tres productes frescos a Lidl

L'associació també ha detectat tres productes frescos a Lidl en què ha pujat el preu, malgrat haver-se reduït la mida. La safata de costelles de porc a tacs ha passat de 560 grams el 2022 a 550 grams el 2023, sent a més un 24,7% més car (de 3,15 a 3,93 euros). Si es té en compte que l?any passat estava d?oferta a 2,79 euros, la pujada de l?envàs hauria estat d?un 40,8% (un 43,3% per quilo de costelles).

Les aletes de pollastre han augmentat de preu un 10,4% un any (de 2,49 a 2,75 euros), tot i que la safata ha passat de 550 grams a 500 grams. Es valora el preu per quilo i no per envàs, la pujada puja fins al 32,2% l'últim any. Per la seva banda, la bossa de filets de lluç pràcticament ha mantingut el preu (7,99 euros el 2022 i 8,00 euros el 2023), tot i que ha passat de tenir 500 grams a tenir-ne 400. En aquest cas, l'increment del preu per quilo ha estat del 25,1%.

Pans a l'Aldi

FACUA també ha detectat reduflació en tres productes d' Aldi dels quals dos són pans. La barra gurmet amb oli d'oliva costava l'any passat 0,89 euros i pesava 300 grams. El gener del 2023 aquest producte pesa 260 grams, mentre que el preu és d'1,19 euros (un 33,7% més cara la barra i un 54,3% el quilo). El mateix passa amb la foguera de poble, que ha passat en un any de 600 a 500 grams, mentre que el preu ha augmentat de 1,99 a 2,19 euros (increment del 10%). El percentatge puja fins al 32,3% si es té en compte el preu per quilo.

La safata d'espurnes de pollastre El Mercat també ha patit aquesta reducció de producte, aparellada a un increment de preu. De 500 grams el gener del 2022 (a 2,99 euros) ha passat a 400 grams el gener del 2023 (a 3,89 euros). La pujada del preu de l'envàs ha estat del 30,1%, mentre que es dispara fins al 62,5% per quilo.