Banderes de la UE @ep

Els ministres de Competència de la Unió Europea (UE) han apostat aquest dimarts per reduir la burocràcia i incrementar la inversió en R+D per a la transició ecològica com a mesures per reforçar el Mercat Únic i contrarestar els subsidis que els Estats Units volen injectar a la seva indústria verd a través del pla per a la Reducció de la Inflació (IRA), dotat amb 369.000 milions de dòlars.

"S'ha parlat molt de l'IRA, per raons òbvies, però ens hauríem de centrar en com reforçar el Mercat Únic per als propers 30 anys" , ha incidit el ministre de Cooperació Internacional al Desenvolupament i Comerç Exterior de Suècia, que ostenta la presidència de torn del Consell, Johan Forsell, durant la roda de premsa posterior a la reunió informal de ministres de Competència de la UE a Estocolm (Suècia).

Forsell ha explicat que la intenció de la presidència sueca és centrar-se en la competitivitat a llarg termini , cosa que implica abordar reptes com l'agenda de lliure comerç, la càrrega burocràtica, o la necessitat d'invertir en investigació i desenvolupament en lloc de centrar-se en subvencions estatals.

Conscient que hi ha diferents opinions entre els Estats membres, dividits entre aquells amb més capacitat de finançament -com França o Alemanya- i entre els que troben més dificultats en el repartiment d'ajudes -com és el cas de Grècia o estats més petits com Bèlgica --, el ministre suec ha destacat que hi ha un "enteniment comú" que la UE ha d'estar en igualtat de condicions respecte als seus competidors en la transició verda.

En aquest sentit, ha agraït el pla que Brussel·les va presentar dimecres passat i que aspira a accelerar les inversions en indústries verdes , per exemple, flexibilitzant les regles per a ajudes d'Estat i establint, a mitjà termini, un Fons Europeu de Sobirania com a resposta estructural als subsidis que la Xina o els Estats Units volen injectar a la seva indústria neta i que els europeus consideren "injustos" per al seu mercat.

Els Vint-i-set intentaran arribar a un consens partint de la proposta de la Comissió Europea, tot i que la perspectiva sueca està enfocada a “no fer canvis dràstics en un curt període de temps perquè no volem que els Estats membres tinguin condicions diferents al Mercat Únic”.

"Tots els Estats membres estan d'acord que hi ha d'haver una resposta, però el debat és de quin tipus, fins on arribarà i en quines àrees" , ha explicat Forsell, alhora que ha incidit que la presidència sueca se centra en la agenda a llarg termini perquè el reforç del Mercat Únic va més enllà de la legislació sobre ajuts estatals i el finançament de la UE.

El debat que han iniciat aquest dimarts els ministres de Competència el continuaran els líders de la UE en la propera reunió del 9 i 10 de febrer, on la Comissió escoltarà les aportacions dels Vint-i-set, per tornar amb propostes legals a temps per a la cimera del 21 de març i amb l'objectiu d'assolir un acord a la primavera, segons assegura el ministre suec.