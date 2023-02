La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero / @EP

El Tribunal Suprem ha fixat una sentència en què obliga l'Agència Tributària i no el comprador a justificar degudament el valor de l'immoble quan la taxació feta per Hisenda sigui molt diferent de l'estimada.

A la sentència del 23 de gener passat, la sala contenciosa estimava part del recurs d'una empresa contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (TSJCL) sobre el càlcul de què deriva l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Per entendre el cas, l'empresa va comprar una finca i va presentar una autoliquidació que la valorava en 408.000 euros, per la qual cosa va abonar una plusvàlua de 6.120 euros. Tot i això, la taxació posterior de la propietat per part d'Hisenda va pujar a 1,06 milions i va exigir el pagament de 10.419,59 euros.

Amb la nova sentència, el Suprem ha deixat clar que l'Administració ha de justificar la taxació de l'immoble quan el càlcul sigui diferent del valor real de l'immoble. El mètode per comprovar-ho "no és idoni, per la seva generalitat i manca de relació amb el bé" , i perjudica clarament els compradors.

Aquesta sentència dicta que l'Administració serà l'encarregada de "justificar, abans de comprovar", que hi ha alguna cosa que mereixi ser comprovada, és a dir, "verificada en la seva realitat o exactitud per ser dubtosa la seva correspondència amb la realitat". Això es tradueix que Hisenda tindrà la potestat de comprovar si el valor declarat és correcte o no, però ha de justificar el valor que li atorga , segons la sentència.